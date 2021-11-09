黎耀财说，起初看到一些公共场所，包括住家周围有人乱丢垃圾，他会顺手捡起来，然后就这样越捡越多，变成习惯。

每个星期总有一两天，黎耀财会到住家附近散步和慢跑。与其他人不同的是，他每次出门运动都会随身带上塑料袋和夹子，把沿途的垃圾捡起来。

黎耀财（71岁）退休前是建筑工程监理员，六七年前开始养成边运动边捡垃圾的习惯，这两三年来最常到杨厝港弯一带。他捡过的垃圾除了常见的食物打包盒、香烟盒、纸巾和饮料罐，还有镜框和拖鞋等，最近也有不少用过的口罩。

黎耀财受访时说，他通常一次会花30分钟至一个小时，走上两公里的路可以装满至少三个超市塑料袋。

谈及是什么触动他开始这种独特的习惯，他说，起初看到一些公共场所，包括住家周围有人乱丢垃圾，他会顺手捡起来，然后就这样越捡越多，变成习惯。

“我觉得捡垃圾是举手之劳，虽然不是什么大不了的事，但至少可以通过日常生活中的一些小事回馈社会。我到日本旅行时看到当地人的环保意识很强，也会自发地维持环境整洁，这值得我们学习。”

对于本地的卫生情况，黎耀财认为，新加坡现在主要还是靠清洁工打扫，再加上用罚款来阻止人们乱丢垃圾，公众在这方面的意识还须加强。

黎耀财捡垃圾时偶尔会有人上前与他攀谈，他说：“一些人对我的举动感到好奇，问我是不是自发的，有人也会感谢我维持环境清洁。我希望自己的行为能影响旁人，让他们也重视环境卫生，然后把正确的观念传给下一代。”