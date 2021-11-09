自称炒股致富 “亿万富翁”4年刮4女7万

自称是炒股票致富的亿万富翁，前经理一脚踏多船，四年来骗四女近7万元，还把另一女子灌醉后上床拍视频。他一度曾因其中一名女子报案，带着“正牌女朋友”潜逃，期间又骗得另一个“女友”帮忙租屋躲藏。

女友一箩筐的“现代韦小宝”，昨天承认欺骗、失信及偷拍性爱视频等罪名，没想到他求情时再爆自己原来已离婚，还跟前妻和一对儿女同住一个屋檐下。他最后被判入狱九个月。

被告郑天庆（译音，49岁）曾是餐馆经理，但在疫情爆发后改行为兼职保安人员。他昨天（11月8日）承认五项欺骗、失信及偷拍性爱视频等罪名，剩余三项罪名交由法官考虑后被判刑。

庭上揭露，自称“Vincent”的被告是通过微信及面簿等社交媒体平台搭讪女子后，以花言巧语骗她们交往，一度甚至脚踏多船，接着以各种方式骗走她们的钱，四年来骗了四女6万9500元。

根据案情，被告今年4月27日在面簿认识一名44岁女子，两人过没多久就以“夫妻”相称。被告自称是“亿万富翁”，邀女子投资2万元，还说一年就能赚回20万元，两人过后就可移民新西兰过幸福的退休生活。

女子信以为真，4月30日将8000元转到被告指定的银行账户，她当时并不知道，该银行账户的持有人是被告的“正牌女友”潘开悦（34岁），两人未婚但已生了孩子。

被告数日后（5月2日）表示要过生日，要女子用信用卡的上限金额买礼物送他，女子这才发现眼前的“亿万富翁”有问题。她要求被告把投资的钱归还，并在遭到拒绝后到警局报案。

正牌女友的银行账户过后被冻结，被告只好坦承自己骗了其他女人的钱，两人于是决定在警方找上门之前一起入住酒店“避风头”。

但是，被告觉得躲在酒店并不是办法，他于是决定找另一名在今年2月开始交往的40岁女子帮忙租屋，称他的正牌女友是他的“妹妹”，急需一个地方躲避“前男友的骚扰”。

女子信以为真，花了2400元帮他组屋后，被告却一直不给她钥匙。女子开始起疑，6月7日找开锁匠开门，找到被告和正牌女友同居的证据后报警。

“正牌女友”潘开悦今年8月承认共谋欺骗的罪名后被判入狱两个月及两周。

完整报道，请翻阅2021年11月9日的《联合晚报》。