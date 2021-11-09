免隔离航班未公布就抢先买票 有人买错机票得隔离

回家的路不远了！新马本月29日起将开通每天六班VTL航班，本地数十万名马国游子回家之路见曙光。不过有一小部分游子思乡过甚，详情未公布就先上网买机票，有年轻教练就花168元买了捷星航空机票，之后才知必须是VTL航班才能免隔离，呼吁其他人别冲动，等细节宣布后才订票。

我国总理李显龙和马来西亚首相依斯迈沙比里昨天（8日）下午发表联合声明，考虑到两国在接种疫苗和疫情控管取得的进展，两人昨天通电话时一致同意是逐步安全恢复两国跨境旅游的时候，两国将从本月29日起，启动接种者旅游走廊计划（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）。

在计划下，完成接种的旅客可通过樟宜机场和吉隆坡国际机场，搭乘VTL航班，无需履行居家通知或隔离，只须接受冠病检测。计划初期，每天将有六趟VTL航班。

去年3月18日的这个日子，对我国数十万马国游子而言至今记忆犹新，因为那天马来西亚宣布实施行动管制令（MCO）全面封锁边境，许多留在新加坡打拼的民众，自此就再也未回家过。

昨天的消息一出，尽管VTL航班是哪些还没宣布，已有不少人抢先买机票。

26岁的陈隽悠是吉隆坡人，14岁的时候来新加坡念体育学校，目前是游泳教练。昨天下午5时许，他收到父母发信息传来媒体有关新马VTL的报道，20个月没回去的他，思乡心切马上就上网找机票，打算12月19日回去两周和家人过佳节，傍晚6时15分就已付了168元买好捷星航空机票。

殊不知，他后来被告知必须是注明VTL的航班才可以免隔离，而每天六趟VTL航班是哪些还没宣布，才发现自己太冲动了。

根据我国目前其他开通的VTL，一般上提供VTL航班的是那两国的航空公司，因此捷星航空作为VTL航班的几率相对低。

“当时没有想太多，希望其他人不要太心急像我这样，还是等宣布了才去买。”

陈隽悠已做好168元拿不回来的准备，决定等细节出来再去买机票，而只要新航机票在500元以内他都愿意花钱回去。

完整报道，请翻阅2021年11月9日的《新明日报》。