咖啡店堂食限制未放宽 业者叹：煮炒摊影响最大

咖啡店暂不能放宽堂食人数上限，业者无奈表示，影响最大的是煮炒摊位，失去“一桌多菜”的主要收入来源，有些甚至撤离咖啡店。有的则叹“半生不死”，每个月都亏损。

虽然明天餐馆可放宽堂食人数到同户并完成疫苗接种的五人，但咖啡店仍必须维持已完成疫苗接种两人堂食的措施。

对此，受访咖啡店业者均表无奈，指出其中影响最大的仍是较常一组人同用餐的煮炒档。

金山岭饮食集团总裁洪启强受访时说，除了煮炒，旗下连锁咖啡店内的泰国烧烤（mookata）和麻辣香锅摊位的生意也受到影响。

“但当然影响程度没有煮炒档来得大，毕竟泰国烧烤与麻辣香锅还是能勉强两个人吃的。”

他也表示，煮炒档受影响最大，主要是因为其收入都不是来自一盘盘的河粉、饭食等，而是一组人同吃的菜肴。

“那些煮炒档可个人吃的饭食与面食价格都较低，不及多人一起吃时点的菜肴，如宫保鸡丁等。而其实能带给咖啡店最多收入的也是煮炒档，所以他们受到影响，也直接影响咖啡店。”

洪启强说，虽然有进行妥善的管理，但疫情下仍免不了一些煮炒档撤离，之前已有两个，近期又会有一个，但也有一个下来会进驻。

榜鹅埃奇德尔坪第660A座组屋咖啡店“饮食村”老板卓俗锟同意说，咖啡店内的煮炒档在两人堂食这期间生意非常差，半生不死，每个月都面对亏损。

煮炒档新一海鲜园老板林清云则说，维持措施对他们没有帮助，但只能配合政府政策。之前他曾表示虽然也有送餐与外带的顾客，但现在90%的生意是个人来点餐，所以利润并不高。

在义顺公园熟食中心经营“蕉财铁板烧鱼”的周志杰说，他的生意与煮炒相似，也通常是供四到八人一起享用。

“所以我的确很希望小贩中心也能放宽到五人堂食，这期间生意的确受到不小的冲击。虽然我理解餐馆与咖啡厅的空间较小，员工能更容易检查与注意食客的举动，所以可先进行同户五人堂食，但小贩中心已经全面围着，只能从一个指定入口进入，所以也可以有效管控。”

完整报道，请翻阅2021年11月09日的《新明日报》。