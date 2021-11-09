涉26刀捅死老主 17岁女佣控谋杀

女雇主的70岁母亲来狮城度假一个月，缅甸籍女佣声称老妇屡次对她暴力相向，还曾用滚烫的平底锅打她，更恫言要“明天把你送回中介”，结果这句话成“最后一根稻草”，她涉嫌被惹怒当场拿刀连捅老妇26刀。

17岁女佣辛玛内（Zin Mar Nwe）面对一项第300（c）条文的谋杀罪，指她在2018年6月25日早上11时27分至中午12时17分，在蔡厝港一带的组屋单位持刀刺死70岁老妇。

案件今早 (本月9日）在高庭开审，若罪成她可被判死刑或终身监禁。由于一名未成年家属料上庭供证，法官谕令媒体不得报道死者、家属和事发地点。

根据控方的开庭陈词，被告于2018年5月10日在雇主家工作，家中包括雇主夫妻和两名女儿，主要负责做家务和煮饭。死者是女雇主的母亲，她同年5月26日来狮城度假一个月，暂住在女儿家。

案发当天凌晨4时30分，被告起床准备早餐，雇主夫妇和女儿四人随后陆续出门，剩下死者和被告在家。死者当时曾指示被告帮忙打扫她的房间、把塑料垫铺在咖啡座上，以及移开沙发，被告一一照办。

被告指死者后来对她大喊“明天要把你送回中介”，让她既难过又愤怒，于是拿起一把刀连续捅向死者，直到死者一动也不动。死者身上蒙受约26个刀伤，其中6刀刺穿肺部与心脏，相信是致命伤。

一名调查官今早供证时表示，被告曾提供不同版本的口供，其中她曾坦承捅死死者，并指死者屡次指示她做额外的工作，却多次趁家人不在家时暴力对待她，更曾用滚烫的平底锅打她。

完整报道，请翻阅2021年11月9日的《联合晚报》。