拒绝接种者染疫须自付医药费 国内外掀热议

新加坡卫生部11月8日宣布，从12月8日起，适合接种却坚持不接种疫苗的民众，若感染冠病须自付医药费，这包括在医院和冠病治疗设施接受治疗的患者。

当局解释，这么做是因为进入加护病房或需要重症治疗的冠病患者中，未接种者占多数，加剧了医疗资源的负担。卫生部长王乙康说：“医院也不太想开账单给冠病患者，但我们得发出这个重要的信息，吁请所有符合条件的公众接种疫苗。”

这项消息一出，引来本地民众，乃至外国网民热烈讨论。国外媒体如美国《华盛顿邮报》、澳大利亚SBS新闻、中国官媒环球网，以及及马来西亚《光明日报》等纷纷跟进报道。

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国内外网民大多支持 少数仍有顾虑

新措施在新加坡受到广大网民的支持。从《联合早报》面簿上数百则留言来看，大多认为这是个公平的做法，卫生部早该落实这一政策。

在这些网民看来，那些符合接种疫苗条件，但仍选择不打针的民众，应该承担决定所带来的后果。

此外，一些人也指出，这对于未接种疫苗者而言并不存在太大的损失，因为他们仍可获得医疗资源，差异化的医疗资源支出，才能鼓励更多人接种疫苗。

美国网民吁拜登政府：快效法新加坡！

不少西方国家尤其是美国的民众，也对新加坡政府的新措施表示激赏，并认为自己的国家应该效法。

以《华盛顿邮报》网站的留言区为例，部分网民表示，经济上的制裁，是“对付”拒绝接种者最有效的方法。他们指出，拒绝接种者须更清楚地意识到，选择不接种不仅会导致自己可能感染冠病，更会让濒临崩溃的医疗系统不胜负荷。

据报道，美国目前每天新增7万多起确诊病例，而未接种者的确诊数，是完成接种者的六倍。在12岁及以上的美国人口中，68%已完成接种冠病疫苗。

“新加坡的想法是正确的。每一个选择背后都需承担相应的后果。若一个人选择对一件事持有某种态度，也就需要接受相应结果。现在，我们需要效仿新加坡的做法。没有什么比经济制裁更能改变一个人的负面行为。”

“这项措施完全合理。若一个人在选择不接种疫苗的同时，还期待能够享有免费的医疗资源，就如同自行烧毁屋子后，向保险公司索赔。”

“这个决定值得称许。美国政府应该对相应的医疗保险或其他由联邦补贴的计划，采取同样的措施。私人保险公司也该这么做。在预防或降低致命疾病的影响上，每个人都有各自须负起的经济责任和费用。狂热的反疫苗者，须认清他们所采取的反社会行为，除了会增加自身染疫的风险，还有其他后果须承担。”

反对者质疑政策执行上会有困难

医药费自付的新政策，虽获得多数人支持，有一小部分人仍有顾虑，甚至表示反对。

一些新加坡网民表示，由于接种疫苗并非强制性，不是所有不适合接种者都有相关医生证明，如何准确落实政策将会是一个问题。也有人担心染疫的拒绝接种者，可能负担不起医药费。

根据抗疫跨部门工作小组，不适合接种者可从11月15日起，到任何全科诊所以及公共或私人医疗机构，要求医生开证明书。至于医药费，须自费的冠病患者可继续利用现有计划支付费用，如政府津贴、终身健保（MediShield Life）或私人综合健保计划（Integrated Shield Plan）等。

外国网民则以“滑坡论”（slippery slope）表示反对，认为这么做等于要求拒绝接种的患者“自作自受”。如此一来，保险公司以后也能以相同原因，拒绝向原本受保者提供保护。

类似举措在国外早有先例

目前，卫生部针对适合但坚持不接种疫苗者采取了一系列举措，而类似管理方式在国外早有先例。

今年9月，德国政府宣布未接种者若因防疫措施而需接受隔离将无法享有赔偿。10月，法国政府宣布未接种者无法继续享有免费冠病检测。

而未接种疫苗者加剧医疗负担的现象，也在不同国家出现。美国卫生政策非盈利组织凯撒家庭基金会（Kaiser Family Foundation）进行的最新研究就发现，未接种疫苗的美国人住院，对其医疗保健系统带来巨大损失。6月至8月，因未接种疫苗而住院导致的开支，就高达57亿美元（约76亿新元）。