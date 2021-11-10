卫生部设立新临床索赔解决程序 化解私人综合健保纠纷

卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨医生解释：“目前各方若不满彼此，不是无能为力，就是寻求金融业争议调解中心帮助。CCRP小组，尤其包括医学专科学院，就能提供临床方面的专科评估，化解相关纠纷。”

卫生部设立自愿式临床索赔解决程序，即日起私人综合健保计划的保户、保险业者，以及医生和医疗机构，可通过新程序化解彼此之间的临床索赔纠纷。

《联合早报》早前报道，新加坡医药协会和新加坡人寿保险协会围绕私人综合健保计划（Integrated Shield Plan，简称IP）的分歧日益加深。卫生部今年4月委任医疗保险多方委员会，促进医疗服务供应者、保险业、消费者和官方机构代表合作，共同解决围绕医疗保险的课题。

卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨医生前天在记者会上宣布，委员会半年来与各方讨论并提出的两大建议已被卫生部接受。

第一项建议是扩大指定医生（panel doctor）的人数，让保户可从更多专科医生中选择。

其次是设立临床索赔解决程序（Clinical Claims Resolution Process，简称CCRP），化解IP各方之间与索赔相关的纠纷，范围包括保户得不到应有的理赔，以及机构或医生过度收费或治疗等临床问题。

非关临床等纠纷，如保险公司无故断保，则应继续向现有的新加坡金融业争议调解中心（FIDReC）投诉。

临床索赔解决程序由新加坡医学专科学院（AMS）秘书处管理，会指定五名与案件没有相关利益的匿名人士，目标是在12周内解决纠纷。五人小组成员包括来自学院的相关专科医生、保险公司医疗总监，以及消费者协会代表。

许宝琨解释：“目前各方若不满彼此，不是无能为力，就是寻求金融业争议调解中心帮助，但中心不具备临床判断，可能无法处理临床相关的问题。而CCRP小组，尤其包括医学专科学院，就能提供临床方面的专科评估，化解相关纠纷。”

纠纷各方必须自愿加入流程并签署合约，答应遵守或履行解决结果。若一方不愿加入，就得通过现有的渠道如金融业争议调解中心解决问题。

许宝琨强调，纠纷双方必须证明已尝试直接联系对方解决问题但无效，才能诉诸临床索赔解决程序。

因保险公司原就有内部纠纷机制，若保户或医生不满赔偿，应先向保险公司提出。在保险公司做出最后答复后的六个月内，投诉者可向CCRP小组提出申请介入的要求。

曾因同个问题被小组作出不利裁定的医生、医疗机构或保险公司，以及涉及可危害病患安全或有明显犯罪活动的案例，将转交给卫生部、新加坡医药理事会或新加坡金融管理局。

保险公司、医生和医疗机构只有在过去五年内已与对方发生过至少两次类似纠纷，第三次时才可申请由CCRP小组解决纠纷。而若投诉者是保户，首次遭遇过度收费和治疗或不予理赔时，就能要求小组介入。

收费方面，提案的保户须缴交50元，医生为200元，医疗机构或保险公司则须支付500元。费用不含消费税。卫生部索赔管理处医疗主任唐美灵透露，小组预计每年可处理60到70宗与IP理赔有关的纠纷。

公众可浏览ccrp.com.sg，了解这项新程序的详情。