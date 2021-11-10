与确诊冠病工作人员接触后 本地夜间野生动物园四狮子染疫

夜间野生动物园的四头亚洲狮在与感染冠病的工作人员接触后，确诊染上病毒。

国家公园局属下的动物与兽医事务组昨晚发文告说，这四头亚洲狮（Asiatic Lion）和动物园的一头非洲狮（African Lion）分别在本月6日与8日出现咳嗽、打喷嚏和嗜睡等轻微症状。它们早前都曾与万态保育集团（Mandai Wildlife Group）的冠病确诊员工有接触。

兽医事务组过后采集四头亚洲狮的样本，经聚合酶链式反应（PCR）检测后，均呈阳性反应。非洲狮的检测则在进行中。

万态保育集团回复《联合早报》询问时说，三名饲养员前天（8日）确诊感染冠病，他们都来自夜间野生动物园食肉动物区。其中两人是在不当班时确诊，集团随后对曾与他们接触的团队成员进行检测，发现一名无症状感染者，并立即暂停其日常工作。

根据动物和飞禽法令（Animals and Birds Act），兽医事务组已要求万态保育集团隔离包括出现症状的狮子在内的所有九头亚洲狮和五头非洲狮。当局正密切监控它们的身体状况，并对它们进行检测。

染疫狮子状态良好

万态保育集团保育、研究和兽医副总裁索尼亚·卢斯（Sonja Luz）博士昨晚表示，动物一般不会因冠病病毒而患上重症，目前这几只狮子状态良好，预计会在接受轻微治疗后康复。“但是如果需要进一步治疗，可能会给它们开消炎药和抗生素。”

位于夜间野生动物园游览车路线上的亚洲狮展区已从本月7日起关闭。出现轻微呼吸道症状的动物园非洲狮，其所在展区也从昨天起暂时关闭。目前，集团旗下四家野生动物园中，没有其他动物出现冠病临床症状。

兽医事务组引述世界动物卫生组织说，目前没有证据表明动物会向人类传播冠病病毒，不过国外有零星、独立的报告指出，有动物在与确诊冠病的人类密切接触后感染病毒。目前冠病病毒主要是在人与人之间传播。

卢斯强调，保障访客、员工和动物的健康和安全是集团的首要任务。自疫情暴发以来，集团已采取额外的安全措施，降低无症状的动物看护者无意中将病毒传染给易感物种的可能性。

“鉴于目前的发展，我们正采取措施进一步加强这些方案，包括为动物护理团队进行定期的抗原快速检测（ART）。”