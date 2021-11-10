让新人一天办三婚宴招待235宾客 宴会厅与主办者被控 订户 来自 / 联合早报 文 / 罗妙婷 发布 / 2021年11月10日 5:00 AM Orange Ballroom公司与主办婚宴的男子奥斯曼今天都将被控上法庭。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 被指让一对新人在疫情期间同一日连办三场婚宴，招待约235人、每场超过50名宾客，还让18人参加超过一场婚宴，Orange Ballroom公司与主办婚宴的男子今天将被控上国家法院。土地管理局的安全距离大使今年1月30日，到位于丹戎加东大厦三楼的宴会厅进行检查，发现一对新人下午1时30分和4时30分各有一场婚宴。安全距离大使进一步追问后，发现这对新人当天安排要在宴会厅里举办三场婚宴。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠状病毒19 婚礼 冠病19（临时措施）（管制令）条例 跨岛线首阶段航空园站明年第一季动工 伴临终病患走最后一程