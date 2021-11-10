让新人一天办三婚宴招待235宾客 宴会厅与主办者被控

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来自 / 联合早报

文 /
罗妙婷

发布 / 2021年11月10日 5:00 AM

Orange Ballroom公司与主办婚宴的男子奥斯曼今天都将被控上法庭。（档案照片）
Orange Ballroom公司与主办婚宴的男子奥斯曼今天都将被控上法庭。（档案照片）

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被指让一对新人在疫情期间同一日连办三场婚宴，招待约235人、每场超过50名宾客，还让18人参加超过一场婚宴，Orange Ballroom公司与主办婚宴的男子今天将被控上国家法院。

土地管理局的安全距离大使今年1月30日，到位于丹戎加东大厦三楼的宴会厅进行检查，发现一对新人下午1时30分和4时30分各有一场婚宴。安全距离大使进一步追问后，发现这对新人当天安排要在宴会厅里举办三场婚宴。

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