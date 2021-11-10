让新人一天办三婚宴招待235宾客 宴会厅与主办者被控

被指让一对新人在疫情期间同一日连办三场婚宴，招待约235人、每场超过50名宾客，还让18人参加超过一场婚宴，Orange Ballroom公司与主办婚宴的男子今天将被控上国家法院。

土地管理局的安全距离大使今年1月30日，到位于丹戎加东大厦三楼的宴会厅进行检查，发现一对新人下午1时30分和4时30分各有一场婚宴。安全距离大使进一步追问后，发现这对新人当天安排要在宴会厅里举办三场婚宴。