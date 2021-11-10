贩毒男子被正法前夕确诊冠病 三司令暂缓执行死刑 订户 来自 / 联合早报 文 / 王英慧 发布 / 2021年11月10日 5:00 AM 纳加恩德兰早前因走私毒品被判处死刑，但他被确诊冠病，三司下令暂缓执行死刑。（路透社） 字体大小: 小 中 大 因走私毒品原定今天被正法的马来西亚籍男子确诊冠病，最高法院上诉庭三司下令暂缓执行死刑，直至法院择日审理他的上诉和做出裁决。纳加恩德兰（33岁，Nagaenthran）早前因走私毒品被判处死刑，他的律师拉维前天紧急提出要求司法检讨的申请后遭驳回，他接着向终审法院提出上诉。最高法院上诉庭原定昨天下午审理这起案件。不过，以潘文龙法官为首的三司在开庭时说，被告确诊冠病，并指这是意料之外的事。潘文龙法官说，应以逻辑、常识与人道精神的角度看待，“这是很不幸的，并非任何人的错，就只是刚好发生了”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 死刑 走私毒品 三司 纳加恩德兰（Nagaenthran） 跨岛线首阶段航空园站明年第一季动工 伴临终病患走最后一程