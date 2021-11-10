贩毒男子被正法前夕确诊冠病 三司令暂缓执行死刑

订户

来自 / 联合早报

文 /
王英慧

发布 / 2021年11月10日 5:00 AM

纳加恩德兰早前因走私毒品被判处死刑，但他被确诊冠病，三司下令暂缓执行死刑。（路透社）
纳加恩德兰早前因走私毒品被判处死刑，但他被确诊冠病，三司下令暂缓执行死刑。（路透社）

字体大小:

因走私毒品原定今天被正法的马来西亚籍男子确诊冠病，最高法院上诉庭三司下令暂缓执行死刑，直至法院择日审理他的上诉和做出裁决。

纳加恩德兰（33岁，Nagaenthran）早前因走私毒品被判处死刑，他的律师拉维前天紧急提出要求司法检讨的申请后遭驳回，他接着向终审法院提出上诉。

最高法院上诉庭原定昨天下午审理这起案件。不过，以潘文龙法官为首的三司在开庭时说，被告确诊冠病，并指这是意料之外的事。潘文龙法官说，应以逻辑、常识与人道精神的角度看待，“这是很不幸的，并非任何人的错，就只是刚好发生了”。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容