跨岛线首阶段航空园站明年第一季动工 订户 来自 / 联合早报 文 / 卢凌之 发布 / 2021年11月10日 5:00 AM 航空园站设在樟宜海岸路和航空园路交界处，预计明年第一季动工，约2030年启用。（陆交局构想图） 字体大小: 小 中 大 地铁跨岛线第一阶段的航空园站建筑工程预计明年第一季动工，预计2030年投入运作，从宏茂桥到航空园站的通勤时间将从目前的105分钟大减至35分钟。航空园站（Aviation Park Station）设在樟宜海岸路和航空园路交界处。陆路交通管理局发文告宣布，将总值3亿2000万元的航空园站与隧道设计和建筑合约，颁给福联盛基建工程有限公司（Hock Lian Seng Infrastructure Ltd）。该公司目前也参与汤申—东海岸线的麦士威地铁站建筑工程。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 跨岛地铁线 航空园站 LTA 淡滨尼北站 德福站 女佣涉26刀捅死男雇主岳母案开审 被告称遭对方屡次虐待 伴临终病患走最后一程