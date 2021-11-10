跨岛线首阶段航空园站明年第一季动工

地铁跨岛线第一阶段的航空园站建筑工程预计明年第一季动工，预计2030年投入运作，从宏茂桥到航空园站的通勤时间将从目前的105分钟大减至35分钟。

航空园站（Aviation Park Station）设在樟宜海岸路和航空园路交界处。陆路交通管理局发文告宣布，将总值3亿2000万元的航空园站与隧道设计和建筑合约，颁给福联盛基建工程有限公司（Hock Lian Seng Infrastructure Ltd）。该公司目前也参与汤申—东海岸线的麦士威地铁站建筑工程。