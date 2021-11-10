伴临终病患走最后一程

陈彩莲说：“我当义工不久后，我的弟弟也因为癌症住进雅西西慈怀病院，由我亲自照顾。这两段经历改变了我对生死的看法，体会到人生最重要的是活在当下。”

对许多人来说，死亡仍是避而不谈的禁忌话题，但陈彩莲希望通过她的陪伴，帮助临终病患和他们的家人克服对死亡的恐惧，走完人生最后一段路。

在帮助朋友照料病入膏肓的叔叔，直至他离世后，陈彩莲（67岁，退休人士）深有感触，因此在六年前加入雅西西慈怀病院义工行列。

她受访时说：“我当义工不久后，我的弟弟也因为癌症住进雅西西慈怀病院，由我亲自照顾。这两段经历改变了我对生死的看法，体会到人生最重要的是活在当下。”

从那时起，她立下了新的人生目标，即为病患提供关怀，并帮助他们和其家人一起克服对死亡的恐惧和临终的孤独，积极看待生老病死。

“除了给病患喂食和帮忙换尿布等，我也会花时间陪他们做一些他们喜欢的活动，例如一起听老歌，就像一群老朋友一样回忆往日时光。”

她也坦言，正因她把病患都视为家人般对待，而这些病患最后都会离世，她经常难免深陷悲伤和怅惘。此外，自冠病疫情暴发后病患亲人不容易入院探望，因此当病患走到生命终途时，她是最先来到他们身边的脸孔。

指导新义工扩大团队 获颁总统志愿服务奖

至今，她已在雅西西慈怀病院服务超过1600个小时，也曾指导过无数批新义工，以壮大志愿者队伍，为医疗团队分担工作。

为表彰她在临终关怀领域的个人贡献，她在上月获颁“总统志愿服务及慈善事业奖”的乐龄组个人奖。