疑沟渠堵塞 武吉知马私宅暴雨后大淹水

疑沟渠堵塞，武吉知马一阵暴雨后，私宅大淹水，路面被淹没，轿车进退两难，垃圾桶漂浮在水面。

公用事业局昨天（9日）在面簿发布警告，指全岛多个地区在下午2时30分至中午3时30分期间会下大雨，受影响地点包括武吉知马沟渠（Bukit Timah Canal）、史丹福水道（Stamford Canal）、长泰街（Upper Hokkien Street）和联邦路等，并提醒公众避开相关路段。

根据流传的视频，位于京士路（King's Road）的私宅严重淹水，水位高至铁门的一半，路面被淹没，大雨也导致垃圾桶翻倒，不少垃圾如袋子、泡沫塑料盒、水罐被倒了出来，和垃圾桶一起漂浮在水面。

画面显示，附近路段也受波及，导致四方车辆都受影响，有些选择绕道而行，有者则被迫停在淹水边缘。

视频中可听见，一名女乘客不停大喊，称担心轿车受损，要司机绕路，她也指水位很高，情况十分糟糕。

《新明日报》记者今早走访该处，居民林先生受访表示，居住这一带已30年，每逢下雨就会出现沟渠堵塞的问题。

“沟渠内常发现落叶、泥沙未清扫的情况，就因长期‘卡’住洞口，水排不掉才会有积水。早前当局曾说要清理沟渠，但今早才遣派人员到场清理。”

完整报道，请翻阅2021年11月10日的《新明日报》。