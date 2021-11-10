送餐员被撞抛飞 巴士轮碾烂脚车

双层巴士转弯时撞上驶过交通灯行人过道的脚踏车，43岁送餐员骑士疑撞碎挡风镜被抛飞，额头流血倒地不起，脚踏车则被巴士前轮碾过，毁坏不堪。

这起车祸发生于昨晚（11月9日）11点35分左右，地点是马西岭通道和海军部路的交界处的十字路口。

目击者傅先生（30岁）告诉《联合晚报》，他当时在另一辆巴士上，只听远处传来一声巨响，似乎是发生了意外，于是下车查看，只见一名骑着脚踏车的华族送餐员被一辆903号双层巴士撞倒在地。

他形容当时的惊险一幕时说，巴士停在路中央，挡风镜碎裂成蜘蛛网状，车头左侧下方压着一台脚踏车，车上属于骑士的送餐保温袋也掉落地面。

送餐员则倒在距离巴士大约两三米远的马路上，痛苦不堪。巴士车长立即下车，相信也有人已经报警以及通报救护车。

据他了解，当时这辆SMRT双层巴士从马西岭通道右转向海军部路，而骑士则是骑着脚踏车越过交通灯行人过道，不知何故发生相撞，脚踏车骑士直接被抛飞。脚踏车则被巴士前轮碾过，要是骑士还在脚踏车车座上，后果不堪设想。

傅先生说：“当时巴士上还有大约10名乘客，但是没有人受伤。事发之后，送餐员很快在民防人员的护送下送院，他们也各自离开了。”

警方发言人受询时说，车祸涉及一辆巴士和一辆脚踏车，一名43岁脚踏车男骑士，在清醒的状态下送院。案件正在调查中。民防部队受询时说，一人被送往邱德拔医院。

完整报道，请翻阅2021年11月10日的《联合晚报》。