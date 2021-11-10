狮城男装“少女”扮“神婆” 诱3台女拍裸视频

34岁狮城男子，先是假扮“少女”通过面簿认识台湾三名十一二岁的女学生，接着摇身变“神婆”以“驱邪”为幌子骗女生拍下共11段裸视频，男子遭我国警方逮捕后昨天（11月9日）被判入狱五个月。

李伟明（译音）面对四项触犯影片法令的罪名。他承认其中三项罪名，余项交由法官加以考虑后被判刑。

庭上揭露，三名受害女生年龄介于11岁至12岁，案发时都在台湾上学。为了保护受害女生，法官谕令媒体不得公开她们的身份。

根据案情，被告佯装是一名“少女”，通过面簿认识三名女生。

他在女生卸下心房后开始讨论起鬼神，然后说她们都有恶鬼或厄运缠身，“好意”介绍一名叫做“王六姐”的神婆给她们驱邪。

“王六姐”其实也是被告假扮，他以“王六姐”的身份要求女生们拍裸露的照片及视频，称能够通过视频帮助她们“驱邪”，并声称“驱邪”后就会删掉视频。

根据警方找到的视频，被告不但要求女生拍下她们更衣或冲凉，还要求她们脱衣服后摆出各种姿势，以露出她们的私密部位。

若女生不肯配合拍视频，被告要不就死缠烂打，要不就以各种不好的下场吓她们，直到她们乖乖就范。

被告遭逮捕后，声称骗受害女生拍这些照片及视频都是为了满足他个人的性欲。

完整报道，请翻阅2021年11月10日的《联合晚报》。