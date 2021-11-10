阿叔称19岁按摩女 连哄带骗索钱

色字头上一把刀！50来岁阿叔申诉，到按摩院寻芳，遭19岁按摩女连哄带骗，两三个月内花掉一万元。

《新明日报》日前报道，有公众爆料，指义顺11街组屋区的一家按摩院挂羊头卖狗肉，还公然在网上贴出妙龄“理疗师”的照片招揽生意，申诉色情按摩院入侵义顺邻里，而方圆200米内还有两间小学，担心带来不良风气。

报道出街后，一名读者联系上《新明日报》，声称在上述按摩院“被坑”，遭一名19岁越南女郎按摩女连哄带骗，每次花费上千元进行“特别交易”。

不愿透露姓名的阿叔告诉记者，上述按摩院原本位于碧山一带的组屋区，他今年4月光顾时，结识了一名19岁越南女，并在对方主动提供特别服务后，和对方牵扯不清。

“她称对外收费是50元到150元，但我们第一次交易时，她就要我支付500元‘配套费用’，说下次服务就不收钱了。”

按摩院搬到义顺后，阿叔没再上门，两人反而在之后的几个月内，每一两周都会到酒店开房，而阿叔称每次都会支付越南女500元至1000元不等，前后花掉超过1万元。

2人闹翻 他去报警

按摩女找人“出头”，阿叔报警。

阿叔透露，与越南女闹翻后，对方仍持续约他见面，多次拒绝后，他又于心不忍，9月尾决定与越南女在义顺一带的组屋底层会面，没想到对方竟找人替她“出头”。

“那名男子当面向我爆粗口，还威胁我，我事后报警，举报她非法卖淫。”

警方受询时证实接获报案。

指女方打同情牌 ‘配套’从没兑现

越南女被指频频以甜言蜜语及打同情牌索钱。

阿叔声称，为了索钱，对方会说要供家乡的房子，每月要寄几千元回家养年幼的弟弟，他耳根软，再加上越南女年轻貌美，嘴巴也很甜，他就信了。

他说，越南女每次都以“下次免费”游说他，结果说好的“配套”从没兑现，直到6月，阿叔决定不付钱，两人立刻翻脸。

“虽然我是以嫖客的心态跟她交往，但会花那么多钱在她身上也是喜欢她，且同情她的遭遇，没想到都是骗人的伎俩。”

越南女：没卖淫 有证据可举报

记者今早联络上被指提供特别服务的越南女安娜，她受访称，透过友人介绍，今年2月20日来新当按摩师。

她坚决否认提供特别服务，并扬言对方若有证据，可到人力部举报。

“阿叔是我的前男友，所谓的证据其实是他偷拍我，分手后还纠缠、骚扰我。我华语不好，才会找好友出面替我和他沟通。”