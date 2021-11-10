见30脚踏车违例停 阿叔拍照标号举报

淡滨尼有盖走道，30多辆脚踏车违例胡乱停放，阿叔申诉脚踏车阻道，给年长者带来安全隐忧，充当“稽查员”拍下每辆脚踏车的照片，附上标号，向当局投诉。

“稽查员”阿叔是退休人士蔡先生（68岁）。他向本报投诉，指淡滨尼83街第866座、淡滨尼中民众俱乐部（Tampines Central Community Complex）外的有盖走道常停满脚踏车，似乎成了“有盖停车场”。