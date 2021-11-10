见30脚踏车违例停 阿叔拍照标号举报 订户 来自 / 联合晚报 文 / 杨雯婷 摄影 / 唐家鸿 发布 / 2021年11月10日 3:03 PM 左图：蔡先生指多人将脚踏车锁在走道柱子上。（受访者提供）右图：蔡先生看到违规停放的脚踏车，就一个一个算，共有30辆，也向有关当局反映。（唐家鸿摄） 字体大小: 小 中 大 淡滨尼有盖走道，30多辆脚踏车违例胡乱停放，阿叔申诉脚踏车阻道，给年长者带来安全隐忧，充当“稽查员”拍下每辆脚踏车的照片，附上标号，向当局投诉。“稽查员”阿叔是退休人士蔡先生（68岁）。他向本报投诉，指淡滨尼83街第866座、淡滨尼中民众俱乐部（Tampines Central Community Complex）外的有盖走道常停满脚踏车，似乎成了“有盖停车场”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 脚踏车 有盖走道 女佣借钱雇主婿遭殃 阿窿网上替他“寻母” 无子无拘无束《海峡时报》新一期系列视频探讨反生育女性