见30脚踏车违例停 阿叔拍照标号举报

订户

来自 / 联合晚报

文 /
杨雯婷

摄影 /
​​​​​​​唐家鸿

发布 / 2021年11月10日 3:03 PM

左图：蔡先生指多人将脚踏车锁在走道柱子上。（受访者提供）右图：蔡先生看到违规停放的脚踏车，就一个一个算，共有30辆，也向有关当局反映。（唐家鸿摄）
左图：蔡先生指多人将脚踏车锁在走道柱子上。（受访者提供）右图：蔡先生看到违规停放的脚踏车，就一个一个算，共有30辆，也向有关当局反映。（唐家鸿摄）

字体大小:

淡滨尼有盖走道，30多辆脚踏车违例胡乱停放，阿叔申诉脚踏车阻道，给年长者带来安全隐忧，充当“稽查员”拍下每辆脚踏车的照片，附上标号，向当局投诉。

“稽查员”阿叔是退休人士蔡先生（68岁）。他向本报投诉，指淡滨尼83街第866座、淡滨尼中民众俱乐部（Tampines Central Community Complex）外的有盖走道常停满脚踏车，似乎成了“有盖停车场”。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容