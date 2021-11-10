儿童接种辉瑞疫苗前 这些数据你应该知道

卫生部长王乙康11月8日，在抗疫跨部门工作小组记者会上表示，美国批准5至11岁儿童接种辉瑞疫苗，将加快新加坡的儿童疫苗接种计划。

我国的疫苗专家团将在11月内，就儿童接种辉瑞疫苗做出建议，卫生科学局也正在和辉瑞商量，让这年龄层的儿童，从2022年初开始接种。

儿童接种的辉瑞疫苗与成人是否不同？有效性如何？有哪些副作用？zaobao.sg带你快速了解。

儿童剂量：只要成人三分之一

辉瑞获批为5至11岁儿童接种的疫苗每剂10微克，是12岁以上青少年和成人剂量的三分之一。

与成人接种相同，5至11岁儿童接种辉瑞疫苗也分两次接种，时间间隔为21天。

不同的是，辉瑞将使用一款新的溶液，这种缓冲液有助于维持疫苗的酸碱值和稳定性，在冷藏温度下更稳定，可以储存更长时间，为儿童接种疫苗提供更大的灵活性。

这种新溶液已获美国食品与药物管理局（FDA）批准。

辉瑞5至11岁儿童冠病疫苗的新包装。（路透社）

防感染有效性：90.7%

根据美国FDA的研究，辉瑞疫苗在5至11岁儿童中预防感染的有效性为90.7%。

该研究初步分析了近2000名参与试验的儿童，在接种第二剂七天后的感染状况。接种辉瑞疫苗的1305名儿童中，共有3名确诊冠病；而接种安慰剂的663名儿童中，共16人确诊冠病。由此得出辉瑞疫苗预防感染的有效性为90.7%。

在形成免疫反应方面，FDA研究显示，5至11岁儿童接种辉瑞疫苗后的免疫反应与16至25岁人群的免疫反应相当，与辉瑞早前公布的二、三期临床试验结果相同。

副作用：程度较青壮年更轻

批准辉瑞疫苗投入紧急使用前，FDA对近3100名5至11岁儿童进行随访，数据显示截至目前并无严重副作用。

5至11岁儿童接种疫苗后，副作用程度通常为轻度至中度，并在接种疫苗后的两天内发生，随后于出现副作用后的一到两天内消退。比起第一剂，更多儿童在接种第二剂后出现副作用。

常见副作用包括注射部位疼痛、红肿、疲劳、头痛、肌肉或关节痛、发烧、发冷、恶心等。

从数据上看，接种后出现副作用的5至11岁儿童，比率上与辉瑞临床试验中报告的年长者（56 岁及以上）相似。

相比于18至55岁人群，5至11岁儿童接种后产生副作用的比率较低。

另外，早前美国FDA和疾病控制与预防中心（CDC）已确定，接种辉瑞疫苗后，产生心肌炎（myocarditis）和包心炎（pericarditis）的风险增加，该风险在12至17岁男性中最高。

基于先前的模型，FDA对5至11岁儿童接种疫苗的优劣进行了风险评估，并得出结论：与疫苗可能导致的潜在心肌炎病例、感染、住院、进入加护病房和死亡病例相比，疫苗对5至11岁儿童的益处大于风险。