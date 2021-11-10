欧洲疫情再起 旅游走廊受波及？

欧洲多国疫情持续蔓延，冠病确诊病例过去一个多月整体上升55%，许多国家相应收紧防疫措施。

11月9日，每两周检讨旅游限制的欧盟理事会，更进一步宣布将新加坡和乌克兰从欧盟“白名单”去除，计划出国的你或许正犹豫不决。

被我国纳入接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）计划的欧洲国家疫情如何？我国从“白名单”除名，会否影响国人到当地旅游？zaobao.sg为你整理相关内容，协助你规划旅游行程！

一览旅游走廊计划下10个欧洲国家疫情

过去两个月，有10个欧洲国家与新加坡设立VTL：丹麦、意大利、法国、德国、西班牙、瑞士、荷兰、瑞典、芬兰及英国。其中，瑞典和芬兰的VTL将在11月29日开通。

然而，世界卫生组织欧洲区域办事处主任克卢格11月4日指出，欧洲区域内53个国家的冠病传播情况令人担忧，数据显示欧洲再度成为冠病疫情的“震中”。欧洲VTL国家的疫情到底如何？

1. 丹麦

丹麦累计确诊病例约40万，是欧洲冠病疫苗接种率最高的国家之一。当地政府9月10日起，以解除长达18个月的疫情限制措施。然而，丹麦单日新增病例从9月中的200多起，已上升至最近的2300起左右。因此，解封未满两个月，丹麦首相弗雷泽里克森11月8日宣布恢复实施健康通行证，只允许接种者和检测阴性的消费者进入酒吧和餐馆。

2. 意大利

意大利累计确诊病例约481万，部分北部地区如威尼托（Veneto）和弗留利威尼斯朱利亚（Friuli Venezia Giulia）的冠病案例迅速增加。其中一部分的原因与反疫苗活动人士反对政府引入强制绿色通行证有关。当地卫生官员正加速推行疫苗接种计划，让更多年龄层接种。

3. 法国

法国累计确诊病例约723万，过去一周的发病率增加了15%。目前，因疫情情况严重，法国国会通过新版防疫措施法案，让政府能够继续实行健康通行证至明年7月31日。另外，根据该法案，如果疫情持续恶化，当局可采取更严格的防疫措施如恢复宵禁或“封城”，甚至重新启动卫生紧急状态的相关机制。法国总统马克龙也宣布，从12月15日起，65岁以上人士必须出示疫苗加强针的接种证明，才能延长健康通行证的有效期限。

4. 德国

最早与新加坡开通双向VTL的德国，累计确诊病例约483万。德国单日新增病例数连日创下新高，德国卫生部长施潘与各州卫生部长开会后指出，第四波冠病疫情已经开始进入高峰期，未来数周将“十分艰难”，德国必须加快施打追加剂的进度。当局将为接种第二剂疫苗超过六个月的各年龄层民众提供追加接种的机会。

德国新增病例数连日创下新高，当局表示须加快施打追加剂的进度。图为德国萨克森州市镇拉德贝格民众排队接种疫苗。（法新社）

5. 西班牙

西班牙累计确诊病例约503万。据彭博社报道，西班牙是欧洲国家中“少有的亮点”，因为当地冠病确诊数自9月以来保持稳定，住院人数也持续下降。

6. 瑞士

瑞士累计确诊病例约89万。为鼓励更多民众接种疫苗，瑞士11月8日启动”疫苗接种周“活动，在全国各地设立流动疫苗接种站。

7. 荷兰

荷兰累计确诊病例约222万。新华社报道，荷兰首相吕特周二（11月9日）在海牙举行的新闻发布会上宣布，自11月6日起，强制戴口罩的措施，将从公共交通工具扩大到所有室内公共场所。冠病通行证的使用范围也将从目前的餐馆、咖啡馆、剧院和体育场等，扩大至博物馆、动物园、游乐园和参加室内外体育活动等。

8. 瑞典

瑞典累计确诊病例约117万，是少数疫情受控的欧洲国家。瑞典公共卫生局已在9月底，解除实施近四个月的防疫限制措施。

瑞典民众9月聚集在斯德哥尔摩市中心庆祝冠状病毒限制措施的结束。（法新社）

9. 芬兰

芬兰累计确诊病例约16万，疫苗接种率为79%。当地政府曾指出，全国接种率一旦达到80%，将解除相关防疫限制。目前，当地民众在大城市乘坐公共交通工具时应佩戴口罩，无法与他人保持社交距离时也应佩戴口罩。

10. 英国

英国累计确诊病例约936万。卫生部长贾维德10月25日受访时表示，英国很可能强制国民保健服务（NHS）职工接种冠病疫苗，最快数周内执行。

新加坡不在欧盟旅游“白名单” 国人旅行或遇阻

欧盟理事会11月9日宣布，将新加坡和乌克兰从欧盟“白名单”去除。在欧盟入境“白名单”上的国家，其公民可到欧盟成员国，且基本上不必受到防疫入境限制，比如强制隔离或接受冠病病毒检测。“白名单”每两周更新一次，入榜考量包括当地疫情，以及当地政府的防疫措施等。

欧盟理事会的“白名单”不具法律约束力，成员国有权自行决定各自边境措施。尽管如此，欧盟国家仍可能听从欧盟理事会“白名单”建议，对我国旅客再次实施边境限制，影响VTL计划。除英国和瑞士外，其余与我国设立VTL的欧洲国家，都是欧盟成员国。

德国已在10月底率先提高我国的旅游警戒级别，已完成疫苗接种者仍可在VTL计划下继续免隔离到访德国，但抵达前必须先上网登记入境。此外，12岁以下同行孩童得隔离五天。