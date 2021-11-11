下来几年 100所中小学增添师资辅助弱势学生

教育部自前年起为23所中小学提供额外资源，明年将为另24所学校各增派四到五名教师。提升计划明年起也扩展到另八个市镇，帮助学生改善缺课的情况。

下来几年，100所中小学将有更多师资，为约1万3000名来自低收入家庭等有需要的学生提供督导与课后辅助活动，让他们得到更全面的支持。

教育部自前年起为23所中小学提供这些额外资源，明年将为另24所学校各增派四到五名教师。

提升（UPLIFT）计划明年起也扩展到另八个市镇，帮助学生改善缺课的情况，为学生和他们的家人提供更全面的援助，届时每年惠及约1800名中小学生。

李显龙总理昨天（11月10日）出席为“提升”和幼儿培育辅助计划（KidSTART）协作伙伴主办的感谢活动时，宣布有关计划。

他指出，我国自独立以来在提升人民方面已取得重大进展，但这是一项“永无休止的任务”。在每个时代，总有一部分人的生活条件较优越，在不同环境成长的孩子也会有不同的人生起跑点。

李总理说：“像冠病疫情这样的危机更凸显这些社会差异。例如：在疫情期间，不是每个孩子能有效地居家学习。一些孩子在家没有电脑或快速的网络，有的得和兄弟姐妹、家长或祖父母共用空间而无法专心学习，或无法向父母请教功课。

“后冠病时代，这些差异还会存在，因为这不是疫情导致，即便疫情让差异更明显。你是否有家人的支持，以及家长的督导，这都可以影响你的人生。因此我们要继续努力支持在弱势环境成长的孩童，尽可能补足他们在起跑点的缺口，确保孩子比父母有更多机会和选择，以及更多通往成功的道路。”

他指出，教育是提升个人生活的关键，政府也因此加大这方面的工作，特别在学前阶段。自2016年推行的KidSTART为弱势家庭提供援助，包括在孩子出生前协助母亲做准备，传授育儿知识，并确保孩子入学。

这项计划已走入13个邻里，帮助2000多名幼童，到了2023年将惠及5000人，之后扩大到全国。

配合提升计划，教育部也为部分中小学提供额外师资，让校方更有效地督导有需要的学生，安排针对性的课后与假期活动。总理透露，这个试验计划的进展令人鼓舞，更多小学生使用学校的托管中心，中学生能更好地与同学相处，上课的出席率更理想，因此将扩大计划到更多学校。

教育部指出，有了额外的资源，校方可调派一些教师，帮助有缺课问题的学生融入并跟上学习进度，一些教师也可负责课后辅助活动。

参与提升计划学生 八成改善缺课问题

自去年开始，提升工作小组联同社会及家庭发展部等机构在文礼、红山、牛车水和兀兰试行“提升社区网络”，集各方资源帮助有需要的家庭。家庭志工定期与受惠学生和家人联系，提供所需的协助。

去年，参与计划的学生当中，约八成改善了缺课问题。政府将陆续把这个模式扩大到八个市镇，新增地点包括勿洛、蔡厝港、芽笼士乃、惹兰勿刹、榜鹅、盛港、大巴窑和义顺。

李总理强调，通过KidSTART和提升计划，以及针对租赁组屋住户的社区联系站（ComLink）等计划，政府旨在为资源较有限的孩子打造更公平的竞争平台，同时为受惠家庭提供更便利的援助，无须与不同部门交涉。

一些家庭在疫情之下面对更长期的问题，总理指出：“我们须竭尽所能帮助这些家庭，保护这些孩子，不让挫折和家庭困境阻碍年轻一代奋发向上，改善他们的生活。”