同桌超过两人 餐馆有权查看是否同住

餐馆用餐条例放宽，同桌食客若超过两人，食肆有权查看食客的身份证或Singpass应用资料，确保他们都住在同一屋檐下。目前的规定是最多能有五名同住者同桌。

新加坡企业发展局、新加坡旅游局、新加坡食品局、建屋发展局和市区重建局，昨天（11月10日）在联合通告中确定食肆的这项权利。至于没有身份证或Singpass（电子政府密码）的儿童，向食肆申报地址即可。

当局将严厉执法，违例者包括初犯将被罚款，食肆也可被令马上关闭。

本地冠病疫情保持稳定，完成接种的公众昨起到餐馆时，每桌可有最多五名同住者。由于小贩中心和咖啡店还无法有效实施差异化安全管理措施，一桌的堂食人数仍是最多两个。

记者昨天走访NEX购物中心、IMM商场和JEM购物中心时发现，食客若超过两人同行，餐馆服务员就会立即问他们是否同住，并要求查看实体或数码身份证等证明。碰到儿童时，则会灵活处理，一般不多问。

Pepper Lunch区域经理邬慧心（59岁）说，由于昨天不是周末，超过两人一组的食客不多。到了周末，餐馆会加派人手。

火锅店Shabu-GO店长杨庆伟相信，用餐条例放宽后，生意预计会增加两三成。

公众吴国明（39岁，分析师）之前和妻子女儿外出吃饭时总得分两桌吃饭，除了麻烦，整体花费也多了约20％。“我们本来可以共享食物，但分开坐就得多点，往往又吃不完要打包回家。”

刘坤辉（45岁，房屋经纪）一家三口昨天也顺利上餐馆用餐。他认为既然可透过合力追踪应用代亲人做SafeEntry登记，要是也能用应用检查随行家人是否同住，这就方便得多。

食阁昨天起也允许最多五名同住且完成接种的食客堂食，但它们执行方式不一。例如，NEX的大食代规划指定用餐区接待这类食客；福将坊（Food Junction）则只在入口处检查接种状态和住址，没有划出指定座位。

据观察，昨天有五名青少年在福将坊同桌用餐，相信他们不住在一起，安全距离大使见状上前询问，并严厉提醒五人遵守措施，不得重犯。