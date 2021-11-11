协助改善民众生活 王瑞杰吁青年和女性加入工程师行业

王瑞杰为2021世界工程师峰会主持开幕并致辞时指出，全球从事科学、科技、工程和数学工作的女性人数和男性相比存在显著落差，政府鼓励女性投身该领域，利用新科技掌握机遇。

冠病疫情凸显工程师的重要性，副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰鼓励更多年轻人包括女性加入工程师行业，一起携手改善大众生活。