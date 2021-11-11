协助改善民众生活 王瑞杰吁青年和女性加入工程师行业 订户 来自 / 联合早报 文 / 卢慧菁 摄影 / 陈斌勤 发布 / 2021年11月11日 5:00 AM ONE SMART工程咨询公司董事经理王智伟博士（右一）向副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰（左二）讲解，如何使用人工智能无人机拍摄组屋外墙情况，以决定是否要进行维修。左一为ONE SMART工程咨询公司执行董事黄秋杰。（陈斌勤摄） 字体大小: 小 中 大 王瑞杰为2021世界工程师峰会主持开幕并致辞时指出，全球从事科学、科技、工程和数学工作的女性人数和男性相比存在显著落差，政府鼓励女性投身该领域，利用新科技掌握机遇。冠病疫情凸显工程师的重要性，副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰鼓励更多年轻人包括女性加入工程师行业，一起携手改善大众生活。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 工程师 王瑞杰 世界工程师峰会 女佣借钱雇主婿遭殃 阿窿网上替他“寻母” 无子无拘无束《海峡时报》新一期系列视频探讨反生育女性