谷歌推出脚踏车导航地图 涵盖6800公里骑行道 订户 来自 / 联合早报 文 / 王嬿婷 发布 / 2021年11月11日 5:00 AM 谷歌新加坡推出脚踏车导航功能，方便骑士规划安全、有益的骑行体验。（谷歌新加坡提供） 字体大小: 小 中 大 谷歌新加坡推出脚踏车导航地图，涵盖本地约6800公里长的脚踏车骑行道，骑士可通过手机或电脑进入谷歌地图查询骑行方向、穿梭绿色廊道的路线，以及适合脚踏车骑行的路道。新加坡是首个拥有这个新谷歌地图脚踏车导航功能的东南亚国家。此导航功能结合了陆路交通管理局和国家公园局的骑行道信息及限制，骑士可通过谷歌地图了解连接各大公园和自然区的绿色廊道、专用骑行道，以及获推荐适合脚踏车行驶的路径。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 脚踏车 陆路交通管理局 谷歌地图 科技 女佣借钱雇主婿遭殃 阿窿网上替他“寻母” 无子无拘无束《海峡时报》新一期系列视频探讨反生育女性