谷歌推出脚踏车导航地图 涵盖6800公里骑行道

谷歌新加坡推出脚踏车导航地图，涵盖本地约6800公里长的脚踏车骑行道，骑士可通过手机或电脑进入谷歌地图查询骑行方向、穿梭绿色廊道的路线，以及适合脚踏车骑行的路道。

新加坡是首个拥有这个新谷歌地图脚踏车导航功能的东南亚国家。此导航功能结合了陆路交通管理局和国家公园局的骑行道信息及限制，骑士可通过谷歌地图了解连接各大公园和自然区的绿色廊道、专用骑行道，以及获推荐适合脚踏车行驶的路径。