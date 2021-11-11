埃森哲设“城市未来创新中心” 助我国向可持续智慧城市转型 订户 来自 / 联合早报 文 / 孙靖斐 发布 / 2021年11月11日 5:00 AM 埃森哲推出的城市未来创新中心昨天开幕，主要针对城市的适应性、流动性、可持续性，以及安全和保障，为公司机构提供行业知识和商业视角，以构想未来城市，进而改善市民的生活。（埃森哲提供） 字体大小: 小 中 大 国际管理咨询公司埃森哲设立“城市未来创新中心”，旨在汇集各行各业，共同将新加坡进一步转型为可持续智慧城市，应对能源消耗、交通阻塞和公共安全威胁等经济和环境方面的挑战。城市未来创新中心设在来福士城第35层楼，昨天举行开幕仪式。该中心主要针对城市的适应性、流动性、可持续性，以及安全与保障，为各公司机构提供行业知识和商业视角，协助它们构想未来城市，进而改善市民生活。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 人工智能 科技 创新 智慧国 数码化 女佣借钱雇主婿遭殃 阿窿网上替他“寻母” 无子无拘无束《海峡时报》新一期系列视频探讨反生育女性