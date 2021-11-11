埃森哲设“城市未来创新中心” 助我国向可持续智慧城市转型

国际管理咨询公司埃森哲设立“城市未来创新中心”，旨在汇集各行各业，共同将新加坡进一步转型为可持续智慧城市，应对能源消耗、交通阻塞和公共安全威胁等经济和环境方面的挑战。

城市未来创新中心设在来福士城第35层楼，昨天举行开幕仪式。该中心主要针对城市的适应性、流动性、可持续性，以及安全与保障，为各公司机构提供行业知识和商业视角，协助它们构想未来城市，进而改善市民生活。