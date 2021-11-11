刘美莉在2008年开始到社会创新园的艺术市场摆摊，从中发现自己对销售的兴趣。2018年开始，在朋友的推荐下，她固定在裕廊战备军协俱乐部摆摊，售卖自己和残障朋友的手工艺品。

身残志坚不忘回馈社会，患大脑性麻痹症的女子摆摊自食其力，还协助售卖其他特需者制作的手工艺品，并把部分收入捐给慈善组织。

刘美莉（39岁）从小患有大脑性麻痹症（cerebral palsy），由于四肢无力和麻痹而经常跌倒，因此得依靠轮椅代步。

她说：“我在毕业之后曾尝试到一些公司打临时工，例如担任柜台人员或行政助理，但我发现由于身体情况，经常达不到雇主的要求，每次都必须依赖同事的帮忙。我认为这不是我要的生活，希望可以真正自食其力，正好有慈善组织开办教导买卖的课程，我便去尝试。”

刘美莉在2008年开始到社会创新园（Social Innovation Park）的艺术市场摆摊，从中发现自己对销售的兴趣。她本来只想尝试一个月，但后来越做越起劲，摆摊的地点扩大到不同商场。2018年开始，在朋友的推荐下，她固定在裕廊战备军协俱乐部摆摊。

小小的推车内除了售卖零食和玩具，更引人瞩目的产品包括刘美莉亲手制作的磁铁和徽章，以及其他年长者和残障者制作的手工艺品。出售产品的部分收入都归这些特需者，而刘美莉也特别制作了T恤，将部分收入捐给慈善组织残障人士朋友协会（Friends of the disabled society)。

她说：“这些机构曾经帮助过我，训练我如何进行买卖，即便收入不高，我还是要尽我所能回馈曾帮助过我的人。”

疫情期间刘美莉的生意受到很大的影响，经常入不敷出，为了继续自食其力，她也在朋友的帮助下以面簿直播等形式继续售卖物品。

对于往后的计划，她说：“年纪越大，身体情况也会受影响，但我希望如果可以，就一直继续做下去。”