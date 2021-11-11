让女佣在自家旅馆打工 雇主夫妻各判坐牢六周

根据人力部昨天发出的文告，郭秀华于2018年8月面试了菲律宾籍女子德尔莫，有意雇用对方来新当旅馆管家。两人达成协议，由郭秀华为德尔莫申请女佣工作准证，而非当局规定的S准证。

旅馆老板娘要雇管家打扫旅馆，却未替员工申请正确的工作证件，还教唆丈夫以他的名义为其中一名员工申请女佣工作准证。夫妻俩各判坐牢六个星期。