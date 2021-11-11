让女佣在自家旅馆打工 雇主夫妻各判坐牢六周 订户 来自 / 联合早报 文 / 魏瑜嶙 摄影 / 何家俊 发布 / 2021年11月11日 5:00 AM 旅馆K2 Guesthouse的负责人和丈夫为两名菲律宾籍女子申请女佣工作准证，却安排她们到旅馆当清洁工人，抵触雇佣外籍劳工法令，各被判入狱六周。（何家俊摄） 字体大小: 小 中 大 根据人力部昨天发出的文告，郭秀华于2018年8月面试了菲律宾籍女子德尔莫，有意雇用对方来新当旅馆管家。两人达成协议，由郭秀华为德尔莫申请女佣工作准证，而非当局规定的S准证。旅馆老板娘要雇管家打扫旅馆，却未替员工申请正确的工作证件，还教唆丈夫以他的名义为其中一名员工申请女佣工作准证。夫妻俩各判坐牢六个星期。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 雇用外来人力法令 女佣 K2 Guesthouse 女佣借钱雇主婿遭殃 阿窿网上替他“寻母” 无子无拘无束《海峡时报》新一期系列视频探讨反生育女性