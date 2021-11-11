电动脚车爆炸狂烧 邻居父子英勇救火

送餐的电动脚踏车失火狂烧，发出爆炸声，走廊被烧毁，邻居父子英勇取水灭火，保住了家园。

这起火患发生在昨晚8时05分，地点是巴耶利峇比笔路第94座组屋的9楼走廊。

本报记者今早走访，走廊上一片狼藉，被熏得黑漆漆，救火英雄阿都拉莫（32岁，送餐员）受访时绘述，当时他在厨房，听到屋外传出巨响，走出查看才发现走廊失火，于是立刻通知民防部队。

他接着到楼下取灭火器，试图灭火，但火势太大，他又和父亲回家取水桶装水，两人联手灭火，约10分钟后火势越来越大，他只好叫父亲先下楼。

“我在鼻子撒了水，防止被呛到，一直尝试灭火，直至民防部队到来，当时一心就想着灭火，也没感到害怕。”

他说，父母与邻居逃下楼后，父亲因吸入浓烟而感到呼吸困难，所幸并无大碍。

居民莎拉（70岁，托儿所厨师）忆述，当时独自在家，失火后立刻关掉电源，发现情况不妙，出外下楼，但胸口有些闷痛。

民防部队今早在面簿贴文指，火患涉及一部放置在9楼走廊的电动脚踏车，救火员使用一个压缩空气泡沫背包以及水枪将火势扑灭。

贴文说，火患导致走廊被高温和浓烟破坏，约90名附近单位的居民被民防部队和警方疏散。

救护人员检查了两名有呼吸困难的伤者，但两人都不愿送院。

初步调查显示，失火原因来自电动脚踏车的电源，有公众在民防部队抵达前试图用水桶和灭火器将火势扑灭，民防部队将联系这些公众进行表彰。