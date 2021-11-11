当轮椅老雇主面 女佣坐大腿搂男缠绵2小时

把坐轮椅的老雇主推到组屋楼下置之不顾，女佣还当着年迈女雇主面前，与男子又搂又抱还亲嘴，前后缠绵了逾两小时，直到两人发现被公众拍下视频和指指点点，女佣才匆忙推着老雇主离开。

事件发生在昨天下午约3时半，地点是在裕廊西41街第468座组屋楼下。

读者郭小姐（32岁，自雇人士）通知《联合晚报》，当时她在该组屋楼下的理发店染发，她的丈夫到外头透气时看到了上述一幕。

她说，丈夫看见一名坐轮椅的七八十岁老人家被推到一旁，而老人家的女佣则坐在一名看似客工的男子腿上，两人又亲嘴又搂抱。

“我老公说当时那个老人家的眼神看似很无助，还一直看向他，眼珠左右移动，不知是否无法说话，要找人求助，而女佣和那个男子则在一旁卿卿我我。”

郭小姐认为女佣行为不妥，过后也跑出发廊去看个究竟，当时发现女佣虽已坐到另一张椅子上，客工也重新戴上口罩，但两人举动仍亲昵。

根据她提供的视频，女佣和客工亲热期间，还有居民推着婴儿车经过，但是两人完全不顾他人眼光，继续搂抱。

“老人家看似身体虚弱，也不知道是否已经接种疫苗，女佣把老人家带出来，还把他丢在一旁，很不应该。”

她说，后来女佣似乎发现丈夫在观察他们，女佣因此起身推着老人家离开该座组屋。

完整报道，请翻阅2021年11月11日的《联合晚报》。