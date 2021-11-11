卷亲友56万再骗两女18万 男子监62月12周 订户 来自 / 联合晚报 文 / 郭培贤 发布 / 2021年11月11日 3:13 PM 被告孙永豪称为筹律师费，编造故事骗两女给他逾18万元。（示意图） 字体大小: 小 中 大 策划庞氏骗局卷走亲朋好友17人逾56万元，前财务顾问被控后不认罪，他为筹律师费打官司，竟不择手段利用两名女子的感情及同情心，一女与他“交往”一个多月就为他挪用超市3万多元后入狱，另一女同情他“没钱安置亡父骨灰”，为他向银行借15万元后倾家荡产。孙永豪（译音，29岁）的11项欺骗罪名经由审讯被判罪成后，他也承认另外九项欺骗、失信、伪造文书、无照驾驶等罪名，其余12项罪名交由法官加以考虑后，昨天被判坐牢62个月及12周，并且吊销各级驾照三年。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 欺骗罪 涉嫌杀害母亲与外婆前曾吸毒 青年承认拥毒等判监22个月 辞职创业线上寻梦想