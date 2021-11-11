卷亲友56万再骗两女18万 男子监62月12周

策划庞氏骗局卷走亲朋好友17人逾56万元，前财务顾问被控后不认罪，他为筹律师费打官司，竟不择手段利用两名女子的感情及同情心，一女与他“交往”一个多月就为他挪用超市3万多元后入狱，另一女同情他“没钱安置亡父骨灰”，为他向银行借15万元后倾家荡产。

孙永豪（译音，29岁）的11项欺骗罪名经由审讯被判罪成后，他也承认另外九项欺骗、失信、伪造文书、无照驾驶等罪名，其余12项罪名交由法官加以考虑后，昨天被判坐牢62个月及12周，并且吊销各级驾照三年。