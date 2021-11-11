无子无拘无束《海峡时报》新一期系列视频探讨反生育女性

结婚10年，现年52岁的雪琳（Shirlene Noordin）仍会被人问及：“什么时候要生小孩？”。以前，雪琳听到这类问题时，或许还会感到烦躁，但她如今选择笑而置之。

有的亲友认为，雪琳终究会改变不想生育的念头，有的甚至警告说，她迟早会后悔自己的决定。但是，已过生育期的她不仅没有改变主意，更丝毫不后悔，与丈夫过着充实的二人世界。

如雪琳一样的“不育”主义者不在少数。根据最新的人口数据所示，在新加坡有越来越多的已婚妇女没有小孩。是什么原因促使她们做出不生育的决定？她们如何看待女性结婚后自然想成为母亲的固有观念？这一系列问题，可在《海峡时报》最新视频系列“特写”（CloseUp）中都得到解答。

“特写”以视频方式，深度报道本地重要社会议题，题材广泛，包括社交媒体的情色文化，以及新加坡客工所面临的挑战等。

从今年2月推出至今，“特写”视频系列引起热烈反响。其中，探讨女性不育主义的第六集《无子无束》（Childfree），在各大社媒和影音平台上的观赏量高达51万。

新报业媒体的英文、马来文与淡米尔文媒体集团总编辑兼《海峡时报》总编辑华仁·费南德斯（Warren Fernandez）说：“除了一般新闻，读者也对长篇深度报道相当感兴趣，特别是以引人入胜的形式呈现的报道。这一新视频系列正是通过深入探讨，为读者挖掘他们感兴趣的课题。”