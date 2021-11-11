女佣借钱雇主婿遭殃 阿窿网上替他“寻母”

母亲无故走失家人急寻人？近日一则面簿寻人贴文引发关注，此事背后竟另藏玄机，当事人受访时表示，没有所谓寻人，一切竟是阿窿新骚扰手段，全因家中女佣为女儿筹学费私下借钱。

近日一则寻人贴文在面簿流传，贴文中以儿子的口吻叙述，声称住在宏茂桥一带的母亲走失，望好心人见到她后将她带回，更附上照片、住家地址和联络号码。记者过后走访该住家地址，原希望了解走失过程，却从家人口中得知另外的隐情。

林先生（62岁，自雇人士）向本报大吐苦水，表示贴文内容实属捏造，根本无人走失，贴文照片中的人其实是他与妻子两人，而地址实则是岳母的住家。

他透露，一切皆因岳母家的印尼女佣而起，上个月26日，女佣为了给远在印尼的女儿筹集学费，轻信朋友的建议，在网上借钱，结果让阿窿掌握了岳母住家地址和联络方式。

“阿窿转了300元给她后，限期她一周内还500元，女佣惊觉不妥，立刻将300元转回并表示不想借钱了。谁知对方不肯，坚持要她再还200元，她吓到向我求助。”

林先生表示，过后阿窿果然拨电给他，称女佣欠他们200元。林先生不予理会，过后也将数十个陌生来电号码一一拉黑，并在当晚报警。

“或许阿窿见无法得手，便通过我的号码找到我的WhatsApp，过后保存了我的头像照片，在网上炮制出一则寻人贴文，目的就是为不明所以的陌生人打来，以达到骚扰的目的。”

林先生表示，寻人贴文曝光后，岳母住家的电话常常接到陌生人的来电，询问“走失母亲”的情况，也有陌生人到住家查看。他已经所有事情一并汇报给警方，并通知网络平台将贴文拿下。

完整报道，请翻阅2021年11月11日《联合晚报》。