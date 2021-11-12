合力追踪应用更新 绿色页面让接种状态一目了然

来自 / 联合早报

文 /
王嬿婷

摄影 /
陈渊庄

发布 / 2021年11月12日 5:00 AM

合力追踪手机应用昨天推出新版本，大部分的受访公众对扫码后就能立刻显示接种状态和登入成功感到满意，也觉得页面上方添加的游动水獭特别可爱。（陈渊庄摄）
合力追踪手机应用昨天推出新版本，大部分的受访公众对扫码后就能立刻显示接种状态和登入成功感到满意，也觉得页面上方添加的游动水獭特别可爱。（陈渊庄摄）

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合力追踪应用推出新版本，公众即日起可更新，已完成冠病疫苗接种者利用这个应用扫描登录SafeEntry时，登入页面会自动显示“绿色通行证”，证明用户成功登入并已完成接种。

会游动的水獭防伪截图

更新后的合力追踪（TraceTogether）手机应用版本为2.11。绿色通行证上方还会出现一只不停游动的动画水獭，证明这通行证不是企图蒙骗的截图。页面的左上角会显示疫苗接种状态和冠病检测结果。旧版应用在扫描登录后，须返回主页才会显示用户的接种状态。

未接种疫苗、已接种但仍未生效，以及集体登入的合力追踪用户在登录SafeEntry时，登入页面则为白色。这些用户可出示相关证件解释没接种原因，集体登入者则和目前一样，须各自出示接种证明。政府科技局（GovTech）在合力追踪官方网站解释，这是为了保护个人隐私。

家庭主妇叶秀华（43岁）昨天到Jem购物中心，扫描QR码后发现合力追踪应用已自动更新。她认为自动显示的绿色通行证让进入场所更便捷，通行证上的动画水獭也很可爱。

“我通常会直接把手机贴近感应器登入，但有时仪器感应不到手机，我得急忙寻找附近的QR码扫描，之后还要点回合力追踪主页显示接种状态，很麻烦。”

林国荣（32岁，会计师）则多次有过合力追踪应用加载速度慢，返回主页时间长的经验。“如果后面有人排队，我会开始紧张，担心耽误他们。”

位于裕廊东的几家商场昨天下午入场的人流持续不断，但过程顺畅。商场和许多大型独立店面仍贴着旧版的合力追踪截图，要求公众出示安全登入和接种疫苗证明。

少于一半的受访公众已更新合力追踪应用，也有受访工作人员不知道应用已有更新版和绿色通行证。

负责检查食客接种状态的麦当劳职员符郭甜（59岁）是在值班时，从顾客口中得知绿色通行证。她认为这会有效简化和加快检查工作，尤其是周末顾客量一般比平日多三成。“很多年长者仍不擅长使用手机应用，这样也可以鼓励他们尝试接受科技。”

政府上月开始实行疫苗接种差异化安全管理措施，未接种者不能进入景点、购物商场和大型独立店面。

抗疫跨部门工作小组早前宣布，卫生部将与政府科技局合作，让不适合接种疫苗者也可通过合力追踪应用反映没接种原因。

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