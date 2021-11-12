合力追踪应用更新 绿色页面让接种状态一目了然

合力追踪应用推出新版本，公众即日起可更新，已完成冠病疫苗接种者利用这个应用扫描登录SafeEntry时，登入页面会自动显示“绿色通行证”，证明用户成功登入并已完成接种。

会游动的水獭防伪截图

更新后的合力追踪（TraceTogether）手机应用版本为2.11。绿色通行证上方还会出现一只不停游动的动画水獭，证明这通行证不是企图蒙骗的截图。页面的左上角会显示疫苗接种状态和冠病检测结果。旧版应用在扫描登录后，须返回主页才会显示用户的接种状态。

未接种疫苗、已接种但仍未生效，以及集体登入的合力追踪用户在登录SafeEntry时，登入页面则为白色。这些用户可出示相关证件解释没接种原因，集体登入者则和目前一样，须各自出示接种证明。政府科技局（GovTech）在合力追踪官方网站解释，这是为了保护个人隐私。

家庭主妇叶秀华（43岁）昨天到Jem购物中心，扫描QR码后发现合力追踪应用已自动更新。她认为自动显示的绿色通行证让进入场所更便捷，通行证上的动画水獭也很可爱。

“我通常会直接把手机贴近感应器登入，但有时仪器感应不到手机，我得急忙寻找附近的QR码扫描，之后还要点回合力追踪主页显示接种状态，很麻烦。”

林国荣（32岁，会计师）则多次有过合力追踪应用加载速度慢，返回主页时间长的经验。“如果后面有人排队，我会开始紧张，担心耽误他们。”

位于裕廊东的几家商场昨天下午入场的人流持续不断，但过程顺畅。商场和许多大型独立店面仍贴着旧版的合力追踪截图，要求公众出示安全登入和接种疫苗证明。

少于一半的受访公众已更新合力追踪应用，也有受访工作人员不知道应用已有更新版和绿色通行证。

负责检查食客接种状态的麦当劳职员符郭甜（59岁）是在值班时，从顾客口中得知绿色通行证。她认为这会有效简化和加快检查工作，尤其是周末顾客量一般比平日多三成。“很多年长者仍不擅长使用手机应用，这样也可以鼓励他们尝试接受科技。”

政府上月开始实行疫苗接种差异化安全管理措施，未接种者不能进入景点、购物商场和大型独立店面。

抗疫跨部门工作小组早前宣布，卫生部将与政府科技局合作，让不适合接种疫苗者也可通过合力追踪应用反映没接种原因。