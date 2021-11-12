李显龙总理：发挥带头作用 APEC可借数码浪潮促进经济一体化

李显龙总理在亚太经合组织总裁峰会有关数码机遇的讨论会上发表主旨演说时指出，APEC机制应该将视角扩大到数码化领域，并与世界其他地区合作，因为归根结底，数码包容社会是一项全球的共同责任，需要政府和各行各业携手努力。

数码化是经济自由化的下一个前沿领域，亚太经济合作组织应该在这个过程中发挥重要作用，借助数码颠覆的浪潮来促进经济一体化。

李显龙总理昨天（11月11日）通过预录视频的方式，在亚太经合组织（APEC）总裁峰会有关数码机遇的讨论会上发表主旨演说。他指出，作为各经济体展开对话和影响贸易政策的重要论坛，APEC已经在跨境贸易数码化、推广电子商务、促进数码服务的流动，以及通过创新数码方案获取投资价值方面取得一定进展。

不过，他认为APEC机制应该将视角扩大到数码化领域。“想要让数码贸易蓬勃发展，就必须保持和加强开放、自由与包容的环境。APEC经济体在这个方面可以起着带头作用，并与世界其他地区合作，因为归根结底，数码包容社会是一项全球的共同责任，需要政府和各行各业携手努力。”

他也希望参加本次总裁峰会的商界领袖、企业家和代表，继续向各自的政府倡导经济一体化和数码转型。“我期待和大家合作，共同努力建立一个更具韧性、可持续和包容的数码未来。”

三方面抓紧数码化机遇

针对如何抓住机遇，李总理在长达15分钟的主旨演说中提出三个建议，包括推进国内经济的数码转型和让员工为数码时代做好准备，加深区域数码领域经济的一体化，以及在全球范围内，采用协调一致的应对措施来管理数码转型过程。

李总理说，人们应更大力投资于未来的数码框架。这包括数码身份证、数码支付方案、数据的交换和授权等方面。“这是一些基本的要素，这类对数码基础设施的投资，将加速各行各业的数码转型努力。”

对于低技能和跟不上数码步伐的人而言，数码经济具颠覆性，李总理认为各经济体须帮助员工适应数码经济，为他们提供终身和延续教育，让这些员工掌握技能后更具备竞争力，也有机会过上好日子。

李总理也指出，中小企业占APEC经济体中所有企业的97％，并且雇用了一半以上的员工，但这些企业大多没有为数码化做好准备，有被抛在后面的风险，因此，APEC成员须帮助这些企业和他们的员工实现数码转型。

他强调，促进经济一体化是APEC机制建立的最初目的，各经济体正继续通过《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），朝亚太自由贸易区愿景迈出令人鼓舞的步伐。

李总理认为，接下来这类愿景应扩展到数码领域，由新加坡、智利和新西兰达成的数码经济伙伴关系协定（DEPA）可以是构建更大的区域或全球架构的基础，APEC成员应努力达致区域数码经济协议或者伙伴关系协议。

“这将是经济一体化的新维度，可让企业更轻松地建立跨境联系，以及进入数码经济中的新市场。”

另外，数码科技让上亿人获益的同时，也在扩大数码鸿沟，因此李总理认为，应该要让更多人共同制定数码经济全球标准与合作倡议，新加坡支持联合国今年较早时提议建立的全球数码契约（Global Digital Compact）。

他也承诺，我国将与国际社会紧密合作，打造一个开放、自由、安全、可互相操作的数码环境。