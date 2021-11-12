集会每区顶限增至百人 部分宗教团体：可让更多人参加年底活动 订户 来自 / 联合早报 文 / 梁伟康 发布 / 2021年11月12日 5:00 AM 前天起，实施分区措施的宗教集会每区人数可增至100人。（档案照） 字体大小: 小 中 大 前天（11月10日）起，实施分区措施的宗教集会每区人数可增至100人。不少受访的宗教组织认为，政府此时放宽措施能让他们为年底一些较大型的宗教活动做准备，但也有宗教团体考虑到目前每日新增病例仍居高不下，因此暂时维持每区50人的限制。光明山普觉禅寺下个月12日至16日将举办“三皈依及梁皇宝忏法会”，原本只能让100名信众分为每区50人参与，如今可以增加到200名信众、每区100人。禅寺回复《联合早报》询问时表示，将在确保访客安全的情况下，考虑是否开放让更多信众参与法会和活动。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 圣诞节 宗教 居士林 光明山普觉禅寺 冠状病毒19 涉嫌杀害母亲与外婆前曾吸毒 青年承认拥毒等判监22个月 辞职创业线上寻梦想