集会每区顶限增至百人 部分宗教团体：可让更多人参加年底活动

前天（11月10日）起，实施分区措施的宗教集会每区人数可增至100人。不少受访的宗教组织认为，政府此时放宽措施能让他们为年底一些较大型的宗教活动做准备，但也有宗教团体考虑到目前每日新增病例仍居高不下，因此暂时维持每区50人的限制。

光明山普觉禅寺下个月12日至16日将举办“三皈依及梁皇宝忏法会”，原本只能让100名信众分为每区50人参与，如今可以增加到200名信众、每区100人。禅寺回复《联合早报》询问时表示，将在确保访客安全的情况下，考虑是否开放让更多信众参与法会和活动。