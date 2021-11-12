与英诺医药合资1亿美元 国药子公司本地设厂灌封冠病疫苗

来自 / 联合早报

文 /
王康威

摄影 /
​​​​​​​谢智扬

发布 / 2021年11月12日 5:00 AM

中国国药集团子公司中国生物股份有限公司和新加坡英诺医药集团昨天通过视讯在新加坡、中国和美国三地举行合资公司的签约仪式。英诺医疗集团副总裁兼亚太区负责人师郡徽（右二），以及SGDiagnostics首席执行官齐欢（右一）也参与签约仪式。（谢智扬摄）
中国国药集团子公司中国生物股份有限公司和新加坡英诺医药集团昨天通过视讯在新加坡、中国和美国三地举行合资公司的签约仪式。英诺医疗集团副总裁兼亚太区负责人师郡徽（右二），以及SGDiagnostics首席执行官齐欢（右一）也参与签约仪式。（谢智扬摄）

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由中国生物与英诺医药合资的公司，将率先在本地建设疫苗无菌灌封设施，预计明年底前建成，工厂将成为国药疫苗在东南亚的首个冠病疫苗无菌灌封设施。工厂选址工作正在进行中，具体位置将在今年底公布。

中国国药集团子公司与新加坡英诺医药集团投入1亿美元成立合资公司，最迟明年底在本地设厂进行冠病疫苗的无菌灌封，目标是每年可以生产多达3亿剂疫苗，分销至全球超过30个国家。

中国生物股份有限公司和英诺医药集团（Innova Medical Group）昨午通过视讯举行成立合资公司的签约仪式。两家公司的母公司中国国药集团和总部设在美国的柏嘉金融公司（Pasaca Capital Inc.）的代表也出席仪式。新合资公司将在疫苗注册上市和销售、分包装生产、联合研发等方面开展深入合作。

其中，合资公司将率先在新加坡建设疫苗无菌灌封（fill and finish）设施，预计明年底前建成，工厂将成为国药疫苗在东南亚的首个冠病疫苗无菌灌封设施。工厂选址工作正在进行中，具体位置将在今年底公布。

英诺医药：每年可灌封多达3亿剂疫苗

英诺医药集团副总裁兼亚太区负责人师郡徽告诉《联合早报》，双方经过五个月的磋商后确定在本地设厂，每年最多能完成3亿剂疫苗的无菌灌封，并分销至全球超过30个国家。工厂会是合资公司的第一步，之后将继续探讨加深合作，开设更多研发和生产设施。

国药集团董事长刘敬桢说：“新加坡作为一个环境优美、法制健全的国家，有着良好的投资环境。我们相信新设立的新加坡合资公司，一定能成为我们双方在东南亚迈向世界舞台的新起点和新支点，把更多疫苗等生物医药产品带给需要的国家和人民。”

柏嘉金融创始人兼董事长黄春华博士则说，选择新加坡作为合资公司的基地，是看准本地在东南亚市场的影响力和对产品质量的管控。虽然本地市场比较小，但这也意味着有更多产品将用以供应海外市场。

他指出，虽然其他疫苗生产商也有意在新加坡设厂，但国药疫苗的优势在于无需冷链运输和存储，因此对发展中国家更具有吸引力。

他说：“我们在新加坡设立合资企业不只满足本地市场需要，而能照顾本区域和全球的需求。虽然目前在疫情下我们着重在生产冠病疫苗，但合资企业将不局限于冠病疫苗，有需要时也会生产国药集团旗下的其余50多种疫苗。任何商业利润也会用于进一步的投资和研发。”

国药的冠病疫苗属传统灭活疫苗，即把病毒“杀死”后直接制成疫苗，疫苗的效能为79％，适用于18岁及以上者，须注射两剂，间隔三四周。疫苗目前在全球112个国家、地区及国际组织获紧急使用或市场准入批准。

本地一些诊所在今年8月30日开始施打国药疫苗，截止9月30日已累计接种1万7630剂。关于政府是否会把国药疫苗纳入全国接种计划，王乙康早前在抗疫跨部门工作小组记者会上说，国药未向卫生科学局申请批准。

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