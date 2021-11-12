与英诺医药合资1亿美元 国药子公司本地设厂灌封冠病疫苗

由中国生物与英诺医药合资的公司，将率先在本地建设疫苗无菌灌封设施，预计明年底前建成，工厂将成为国药疫苗在东南亚的首个冠病疫苗无菌灌封设施。工厂选址工作正在进行中，具体位置将在今年底公布。

中国国药集团子公司与新加坡英诺医药集团投入1亿美元成立合资公司，最迟明年底在本地设厂进行冠病疫苗的无菌灌封，目标是每年可以生产多达3亿剂疫苗，分销至全球超过30个国家。

中国生物股份有限公司和英诺医药集团（Innova Medical Group）昨午通过视讯举行成立合资公司的签约仪式。两家公司的母公司中国国药集团和总部设在美国的柏嘉金融公司（Pasaca Capital Inc.）的代表也出席仪式。新合资公司将在疫苗注册上市和销售、分包装生产、联合研发等方面开展深入合作。

其中，合资公司将率先在新加坡建设疫苗无菌灌封（fill and finish）设施，预计明年底前建成，工厂将成为国药疫苗在东南亚的首个冠病疫苗无菌灌封设施。工厂选址工作正在进行中，具体位置将在今年底公布。

英诺医药：每年可灌封多达3亿剂疫苗

英诺医药集团副总裁兼亚太区负责人师郡徽告诉《联合早报》，双方经过五个月的磋商后确定在本地设厂，每年最多能完成3亿剂疫苗的无菌灌封，并分销至全球超过30个国家。工厂会是合资公司的第一步，之后将继续探讨加深合作，开设更多研发和生产设施。

国药集团董事长刘敬桢说：“新加坡作为一个环境优美、法制健全的国家，有着良好的投资环境。我们相信新设立的新加坡合资公司，一定能成为我们双方在东南亚迈向世界舞台的新起点和新支点，把更多疫苗等生物医药产品带给需要的国家和人民。”

柏嘉金融创始人兼董事长黄春华博士则说，选择新加坡作为合资公司的基地，是看准本地在东南亚市场的影响力和对产品质量的管控。虽然本地市场比较小，但这也意味着有更多产品将用以供应海外市场。

他指出，虽然其他疫苗生产商也有意在新加坡设厂，但国药疫苗的优势在于无需冷链运输和存储，因此对发展中国家更具有吸引力。

他说：“我们在新加坡设立合资企业不只满足本地市场需要，而能照顾本区域和全球的需求。虽然目前在疫情下我们着重在生产冠病疫苗，但合资企业将不局限于冠病疫苗，有需要时也会生产国药集团旗下的其余50多种疫苗。任何商业利润也会用于进一步的投资和研发。”

国药的冠病疫苗属传统灭活疫苗，即把病毒“杀死”后直接制成疫苗，疫苗的效能为79％，适用于18岁及以上者，须注射两剂，间隔三四周。疫苗目前在全球112个国家、地区及国际组织获紧急使用或市场准入批准。

本地一些诊所在今年8月30日开始施打国药疫苗，截止9月30日已累计接种1万7630剂。关于政府是否会把国药疫苗纳入全国接种计划，王乙康早前在抗疫跨部门工作小组记者会上说，国药未向卫生科学局申请批准。