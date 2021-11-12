年底前若染疫 自由业与自雇者可申请职总补助 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月12日 5:00 AM 职总秘书长黄志明（左二）在面簿贴出一张2019年他与时任全国私人出租车司机协会顾问洪鼎基（中），一起同私召车司机代表用餐的照片，表示希望能够早日再度与司机们在线下见面。（取自黄志明面簿） 字体大小: 小 中 大 自由业者和自雇人士，如果在今年10月11日和12月31日之间确诊染上冠病，将能够申请全国职工总会提供的一次过补助，补助额将取决于会员的隔离天数以及所属的协会，最多可获200元。职总秘书长黄志明昨天在面簿贴文做出这项宣布时说，他目睹自由业者的生计受到冠病疫情冲击，而生活何时能够恢复正常也充满了不确定因素，他理解这让人感到焦虑。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 全国职工总会 自由业者 自雇人士 黄志明 冠状病毒19 补助 涉嫌杀害母亲与外婆前曾吸毒 青年承认拥毒等判监22个月 辞职创业线上寻梦想