年底前若染疫 自由业与自雇者可申请职总补助

自由业者和自雇人士，如果在今年10月11日和12月31日之间确诊染上冠病，将能够申请全国职工总会提供的一次过补助，补助额将取决于会员的隔离天数以及所属的协会，最多可获200元。

职总秘书长黄志明昨天在面簿贴文做出这项宣布时说，他目睹自由业者的生计受到冠病疫情冲击，而生活何时能够恢复正常也充满了不确定因素，他理解这让人感到焦虑。