限制收紧 本地旅客入境丹麦须隔离至少四天

丹麦昨天宣布，所有来自新加坡的旅客，无论是否已接种冠病疫苗，都必须在抵境后接受冠病检测以及自我隔离10天。若聚合酶链式反应（PCR）检测结果呈阴性，则可在第四天结束隔离。

（新加坡综合电）欧洲联盟将新加坡从安全旅行国家名单移除后，丹麦昨天宣布收紧限制，要求新加坡旅客入境后必须隔离至少四天。

欧洲理事会周二宣布了更新后的应解除旅行限制国家的名单，其中新加坡和乌克兰被移出。不过，这份每两周更新的名单并不具法律约束力，欧盟27个成员国可以自行决定对入境旅客的限制。

丹麦驻新加坡大使馆昨天在面簿贴文写道：“对欧洲而言，新加坡目前被认为是前往旅游的高风险国家。”

根据贴文，丹麦要求所有来自新加坡的旅客，无论是否已接种冠病疫苗，都必须在抵境后接受冠病检测以及自我隔离10天。若聚合酶链式反应（PCR）检测结果呈阴性，则可在第四天结束隔离。

这意味着，新加坡旅客抵达丹麦后，必须隔离至少四天。此前，新加坡旅客去丹麦无须接受隔离和检测。

不过，已经完成接种的丹麦公民、16岁以下和商务与公务出行等特定人群则不受新条例影响。

该大使馆进一步说明，新条例之所以涵盖所有新加坡旅客，是因为丹麦尚未承认新加坡的疫苗接种证书。

荷兰调高新加坡旅游预警

新加坡启动疫苗接种者旅游走廊计划（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）两个月来，已同10个欧洲国家开通VTL，即丹麦、意大利、法国、德国、西班牙、瑞士、荷兰、瑞典、芬兰和英国。除了英国和瑞士，其余都是欧盟成员。

根据VTL安排，已完成冠病疫苗接种的旅客入境新加坡后不必隔离，但须在出发前和抵境时接受检测。他们也只能乘搭专属的VTL航班。

此外，荷兰前天也调高了对新加坡的旅游预警，将新加坡列为染疫“风险极高”地区。从明日起，除了12岁以下者，抵达荷兰的新加坡旅客无论是否完成疫苗接种，都须提供冠病检测结果呈阴的证明。不过，已完成接种或12岁以下者仍可以免隔离。

新加坡旅客必须提供的是出发前48小时内的PCR检测呈阴结果，或者起飞前不超过24小时的快速抗原检测（ART）呈阴结果。

民航局：会依疫情演变通过VTL调整入境条例

新加坡民航局空运司司长黄庆雄答复《联合早报》询问时说，欧洲联盟从安全旅行国家名单中移除新加坡后，通过VTL计划入境我国的欧盟旅客仍无须隔离。不过到特定欧盟国家的我国旅客，可能须遵守额外入境条例。

他因此促请本地旅客查询不同国家的入境条例。

黄庆雄也说，随着全球疫情局势演变，民航局会通过VTL检讨或调整入境我国的条例，这会促进旅游，同时保持公共卫生和安全。

他说：“同样的，与新加坡开通VTL的国家，也能根据疫情局势，灵活调整和制定个别边境措施。”