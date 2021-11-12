双11购物热 有电商平台首九分钟销售额破1100万元 订户 来自 / 联合早报 文 / 安诗一 摄影 / 陈斌勤 发布 / 2021年11月12日 5:00 AM 一年一度“双11”购物节因商品折扣力度较大，而且电商平台往往提供多重优惠券，因而吸引了不少消费者。实体商铺也纷纷推出促销，吸引消费者选购。（陈斌勤摄） 字体大小: 小 中 大 电商平台Lazada受询时说，第一个小时内就售出80万件商品，前两小时销售额是去年同期的1.5倍。另一个电商平台Shopee也说，最热销的商品为厨房、家居用品，前两小时售出了超过9万件。今年的“双11”购物节，本地有电商平台九分钟内销售额破1100万元，其中最热销的是电子产品、美妆护肤品及小家电产品。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 Lazada Shopee 电商平台 双11 涉嫌杀害母亲与外婆前曾吸毒 青年承认拥毒等判监22个月 辞职创业线上寻梦想