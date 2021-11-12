双11购物热 有电商平台首九分钟销售额破1100万元

电商平台Lazada受询时说，第一个小时内就售出80万件商品，前两小时销售额是去年同期的1.5倍。另一个电商平台Shopee也说，最热销的商品为厨房、家居用品，前两小时售出了超过9万件。

今年的“双11”购物节，本地有电商平台九分钟内销售额破1100万元，其中最热销的是电子产品、美妆护肤品及小家电产品。