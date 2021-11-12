双11购物热 有电商平台首九分钟销售额破1100万元

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来自 / 联合早报

文 /
安诗一

摄影 /
​​​​​​​陈斌勤

发布 / 2021年11月12日 5:00 AM

一年一度“双11”购物节因商品折扣力度较大，而且电商平台往往提供多重优惠券，因而吸引了不少消费者。实体商铺也纷纷推出促销，吸引消费者选购。（陈斌勤摄）
一年一度“双11”购物节因商品折扣力度较大，而且电商平台往往提供多重优惠券，因而吸引了不少消费者。实体商铺也纷纷推出促销，吸引消费者选购。（陈斌勤摄）

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电商平台Lazada受询时说，第一个小时内就售出80万件商品，前两小时销售额是去年同期的1.5倍。另一个电商平台Shopee也说，最热销的商品为厨房、家居用品，前两小时售出了超过9万件。

今年的“双11”购物节，本地有电商平台九分钟内销售额破1100万元，其中最热销的是电子产品、美妆护肤品及小家电产品。

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