光棍节脱单 106对新人共结连理 订户 来自 / 联合早报 文 / 李思邈 摄影 / 何家俊 发布 / 2021年11月12日 5:00 AM 李伟明（左三）和杨蕙仲（左四）在亲人的陪同下，昨天“双11”到婚姻注册局注册。根据婚姻注册局统计，昨日共有106对情侣注册结婚。（何家俊摄） 字体大小: 小 中 大 11月11日被称为“双11”光棍节，同时又有双喜之意。不少情侣因此选择在这一天脱离单身，共结连理。婚姻注册局发言人受询时透露，截至本月10日，共有106对情侣登记在“双11”注册结婚。去年这一天有116对新人注册，今年2月14日情人节则有89对新人注册。记者昨天在婚姻注册局碰到同为软件工程师的李伟明（26岁）和杨蕙仲（26岁）。两人交往已经三年，他们都觉得月份与日子相同的数字特别吉利又容易记，所以决定选在“双11”前来注册结婚。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 双11 光棍节 注册结婚 涉嫌杀害母亲与外婆前曾吸毒 青年承认拥毒等判监22个月 辞职创业线上寻梦想