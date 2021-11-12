光棍节脱单 106对新人共结连理

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来自 / 联合早报

文 /
李思邈

摄影 /
​​​​​​​何家俊

发布 / 2021年11月12日 5:00 AM

李伟明（左三）和杨蕙仲（左四）在亲人的陪同下，昨天“双11”到婚姻注册局注册。根据婚姻注册局统计，昨日共有106对情侣注册结婚。（何家俊摄）
李伟明（左三）和杨蕙仲（左四）在亲人的陪同下，昨天“双11”到婚姻注册局注册。根据婚姻注册局统计，昨日共有106对情侣注册结婚。（何家俊摄）

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11月11日被称为“双11”光棍节，同时又有双喜之意。不少情侣因此选择在这一天脱离单身，共结连理。

婚姻注册局发言人受询时透露，截至本月10日，共有106对情侣登记在“双11”注册结婚。去年这一天有116对新人注册，今年2月14日情人节则有89对新人注册。

记者昨天在婚姻注册局碰到同为软件工程师的李伟明（26岁）和杨蕙仲（26岁）。两人交往已经三年，他们都觉得月份与日子相同的数字特别吉利又容易记，所以决定选在“双11”前来注册结婚。

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