光棍节脱单 106对新人共结连理

11月11日被称为“双11”光棍节，同时又有双喜之意。不少情侣因此选择在这一天脱离单身，共结连理。

婚姻注册局发言人受询时透露，截至本月10日，共有106对情侣登记在“双11”注册结婚。去年这一天有116对新人注册，今年2月14日情人节则有89对新人注册。

记者昨天在婚姻注册局碰到同为软件工程师的李伟明（26岁）和杨蕙仲（26岁）。两人交往已经三年，他们都觉得月份与日子相同的数字特别吉利又容易记，所以决定选在“双11”前来注册结婚。