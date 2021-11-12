防止家暴新标志融入求救手势 鼓励受害者报案 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘钰铃 发布 / 2021年11月12日 5:00 AM 教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲（左起）、Casa Raudha主席莎拉尼，以及执行理事长札哈拉昨天在一场防止虐待儿童的研讨会上，示范家暴求救信号手势。（Casa Raudha提供） 字体大小: 小 中 大 由社会及家庭发展部自2016年起推行的“打破沉默，阻止家暴”运动将添加新元素，包括推出融入家暴求救信号手势的全新标志，希望家暴受害者可以在不易被施暴者发现的情况下，举报暴力事件。教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲昨天在一场防止虐待儿童的研讨会上，宣布社会及家庭发展部将加强宣导力度，继续推行“打破沉默，阻止家暴”运动。此研讨会由专为家暴受害者提供庇护的Casa Raudha主办。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 社会及家庭发展部 家暴 涉嫌杀害母亲与外婆前曾吸毒 青年承认拥毒等判监22个月 辞职创业线上寻梦想