防止家暴新标志融入求救手势 鼓励受害者报案

由社会及家庭发展部自2016年起推行的“打破沉默，阻止家暴”运动将添加新元素，包括推出融入家暴求救信号手势的全新标志，希望家暴受害者可以在不易被施暴者发现的情况下，举报暴力事件。

教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲昨天在一场防止虐待儿童的研讨会上，宣布社会及家庭发展部将加强宣导力度，继续推行“打破沉默，阻止家暴”运动。此研讨会由专为家暴受害者提供庇护的Casa Raudha主办。