去年底，王凯贤毅然辞去每月底薪五位数的销售工作，与合伙人专注筹备创办线上平台，为提供增益课程的教练与学生进行配对。

尽管冠病疫情重挫经济，王凯贤（34岁）仍在看似一片不景气的经商环境中，找到了实现创业梦想的机会。

去年底，他毅然辞去每月底薪五位数的销售工作，与合伙人筹备创办线上平台，为提供增益课程的导师与学生进行配对。

当时刚晋升新手爸爸的王凯贤说，辞职创业是看准天时地利人和，除了想让工作时间更自由，能多陪伴儿子，也恰好找到志同道合的创业伙伴。

凭着对创业的热情，王凯贤在约10年前已和友人一起经营游泳学校，但他主要趁周末负责做宣传和网站管理等后勤工作，平日照常上班。

新公司Lesson Plan成立后，他和合伙人紧锣密鼓地策划网站和宣传等工作，预计网站很快就会试行上线，明年初正式推介。

王凯贤分享说，在疫情下的特殊时期创业，不仅得克服难以面对面构思点子和讨论的限制，也带来了一些意料之外的挑战。

“投资者同意注资后，我们因为防疫人数限制的关系，无法一起到律师楼签合同，延后了好几次。将近一个月后，我们才签好合同，正式‘开工’。”

王凯贤说，小时候他上过游泳、小提琴、武术和书法等增益课程，之后也曾代表新加坡出征脚踏车越野赛，多元化的经历使他获益良多，希望能让更多青少年和孩童有机会收获这类体验。