去年与议员拍人瑞视频 武吉巴督阿嫲安详逝

五代同堂、去年刚与议员穆仁理拍摄人瑞视频的“武吉巴督阿嫲”，星期天在医院去世，享年104岁。

媒体曾多次报道、家中五代同堂的“武吉巴督阿嫲”黄亚鸾上个星期四（11月4日）因呼吸困难入院，星期天（7日）早上在医院安详离世，享年104岁。

记者昨天走访武吉巴督6道第107座组屋楼下的灵堂，只见灵堂内摆满数十个花圈，灵堂外一字排开逾30个电子花圈，足见阿嫲深受爱戴。

武吉巴督议员穆仁理也送上花圈以表悼念。他去年曾与黄亚鸾拍摄视频，视频中他与社区里的三位人瑞取经，其中最年长的便是黄亚鸾。

穆仁理昨晚受访时说，街坊邻居们都亲切地喊死者“武吉巴督阿嫲”，去年阿嫲还曾分享家庭和睦之道。

“作为五代同堂大家庭的家长，阿嫲对此最有说话权。我很荣庆能和阿嫲相识，我们都会很想念她，愿她安息。”

黄亚鸾生前育有10名儿女，三女儿杨亚细（73岁）受访时说，母亲性格开朗，和谁都能聊上几句，不论是年长的邻居，还是家中的小玄孙。

“母亲出生在海南，但她来到新加坡后自学了广东话、福建话、华语，还能说上几句英语和马来话，所以和大家聊天时都能用上。”

杨亚细说，家中的小辈都很爱戴母亲，每次到家中都会缠着她讲年轻时的经历，她也乐得分享。她也能一一记清家中每一名子孙的名字，连曾孙带上门拜访的女同学她都记得清清楚楚，后来每年还邀请对方到家中做客。“一有空闲，她就自己坐着细数家中每一名子孙，而且越说越起劲。”

为了表达对阿嫲的敬意，杨亚细说家族决定为她办七天六夜的灵堂，遗体将在明天（13日）出殡。

完整报道，请翻阅2021年11月12日的《联合晚报》。