蛋糕藏玻璃碎 割伤甜品师舌

男子从甜品店买了提拉米苏犒赏自己，谁知吃下半块蛋糕后，舌尖突然一阵刺痛，接着竟吐出一块带血的玻璃碎块。男子大惊赶紧清理伤口，后来更因舌尖麻痹及肚子不适入院检查，幸好暂无大碍。

本身是一名甜品师的张允华（30岁），将自己的经历发布上网，他表示平时就喜欢吃甜点，但下班后懒得自己动手做，也会从不同的甜品店购买。

他向记者申诉，上月在巧克力店Awfully Chocolate购买的提拉米苏蛋糕，竟“吃出”玻璃碎块，令他心惊肉跳。

他透露10月31日到裕廊东的JEM购物商场逛街时，因嘴馋便在一楼的Awfully Chocolate购买了四份巧克力口味的提拉米苏带回家。

回家后，他分批吃买回来的提拉米苏，本周一（8日）下午5时，准备享用最后一块时，怎料才吃了几口，就突然咬到一块硬物。

他说：“我先是觉得奇怪，因为一般上巧克力不会这么硬。当我的舌头舔到那块硬物后，我就知道不妙了。我的舌头传来一阵刺痛，接着口中就是血腥味。”

他立即将口中的硬物吐出，发现是一块带血的玻璃碎块，一照镜子更发现自己的舌尖流血了，于是立刻漱口清理伤口。他形容，后来虽然止血了，舌尖仍感觉麻麻的。

当晚他也觉得肚子不舒服，心里不断怀疑自己在舌尖被划破前，究竟有没有吃下几块玻璃碎。

隔天一早，张允华便立即到医院检查。他照了X光后，被告知身体暂无大碍，但这次经历仍让他心有余悸。

他说：“幸好我平时吃东西从不狼吞虎咽，所以才没有将碎玻璃吞进去。否则碎玻璃割破食道或肠胃，后果可能会更严重。家里还有小朋友，如果我的侄女吃了这块含碎玻璃的蛋糕，那就糟糕了。”

食品安全局已展开调查

食品安全局与巧克力公司受询时表示，已接获通知并展开调查。

Awfully Chocolate回复《联合晚报》询问时说，这名顾客将事件发布上网的同时，也已经联络了公司。

发言人说，公司将采取必要的措施调查此事。

新加坡食品局受询时也表示，当局已经接获举报，并已展开调查。

食品局指出，他们会向提供食品的商家索要更多资料。若有足够的证据证明商家没有遵守食品安全守则，当局将毫不犹豫采取行动。

完整报道，请翻阅2021年11月12日的《联合晚报》。