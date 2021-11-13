修法遏制非法交易濒危动植物

为加大力度打击非法濒危野生动植物交易，政府拟议修改濒危物种（进口与出口）法令，加倍提高刑罚金额和刑期，并给予国家公园局更多执法权力。

国家发展部和公园局即日起针对修改濒危物种（进口与出口）法令（Endangered Species (Import and Export) Act，以下简称“法令”）展开为期一个月的公众咨询。若一切顺利，当局希望在明年3月提呈国会。