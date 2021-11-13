修法遏制非法交易濒危动植物

订户

来自 / 联合早报

文 /
卢凌之

发布 / 2021年11月13日 5:00 AM

有关修改濒危物种（进口与出口）法令的展览从即日起在武吉知马自然保护区等公园轮流展出。（唐家鸿摄）
有关修改濒危物种（进口与出口）法令的展览从即日起在武吉知马自然保护区等公园轮流展出。（唐家鸿摄）

字体大小:

为加大力度打击非法濒危野生动植物交易，政府拟议修改濒危物种（进口与出口）法令，加倍提高刑罚金额和刑期，并给予国家公园局更多执法权力。

国家发展部和公园局即日起针对修改濒危物种（进口与出口）法令（Endangered Species (Import and Export) Act，以下简称“法令”）展开为期一个月的公众咨询。若一切顺利，当局希望在明年3月提呈国会。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容