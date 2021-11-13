修法遏制非法交易濒危动植物 订户 来自 / 联合早报 文 / 卢凌之 发布 / 2021年11月13日 5:00 AM 有关修改濒危物种（进口与出口）法令的展览从即日起在武吉知马自然保护区等公园轮流展出。（唐家鸿摄） 字体大小: 小 中 大 为加大力度打击非法濒危野生动植物交易，政府拟议修改濒危物种（进口与出口）法令，加倍提高刑罚金额和刑期，并给予国家公园局更多执法权力。国家发展部和公园局即日起针对修改濒危物种（进口与出口）法令（Endangered Species (Import and Export) Act，以下简称“法令”）展开为期一个月的公众咨询。若一切顺利，当局希望在明年3月提呈国会。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 濒危物种（进口与出口）法令 野生动物 走私 国家公园局 濒危野生动植物种国际贸易公约 “网络公民”主编与投稿人 刑事诽谤罪成料下月判刑 赖怡伶丈夫王咏生等三人 涉交易未申报利益关系被控