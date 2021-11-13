新日将开发系统监督温室气体排放 供亚细安工业设施使用 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘智澎 发布 / 2021年11月13日 5:00 AM 我国永续发展与环境部长傅海燕（右）与日本环境部长山口壮昨天宣布，新日两国将合作开发和实施一套监督和呈报温室气体排放量的系统。（刘智澎摄） 字体大小: 小 中 大 这项“加强透明度以共建共同创新伙伴关系”计划由日本环境部发起，旨在支持发展中国家以共同创新的方式利用低碳技术，加强行动的透明度，以及促进私人企业和机构等非政府组织的参与。要建立有效的碳定价机制，需要一个稳固健全的制度来监督、呈报与核准各国的碳排放量。新加坡与日本将合作开发和实施一套监督与呈报温室气体排放量的系统，供亚细安成员国的工业设施使用，以提高企业呈报碳排数据的透明度。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 COP26 PaSTI 亚细安 傅海燕 碳排放 “网络公民”主编与投稿人 刑事诽谤罪成料下月判刑 赖怡伶丈夫王咏生等三人 涉交易未申报利益关系被控