新日将开发系统监督温室气体排放 供亚细安工业设施使用

这项“加强透明度以共建共同创新伙伴关系”计划由日本环境部发起，旨在支持发展中国家以共同创新的方式利用低碳技术，加强行动的透明度，以及促进私人企业和机构等非政府组织的参与。

要建立有效的碳定价机制，需要一个稳固健全的制度来监督、呈报与核准各国的碳排放量。新加坡与日本将合作开发和实施一套监督与呈报温室气体排放量的系统，供亚细安成员国的工业设施使用，以提高企业呈报碳排数据的透明度。