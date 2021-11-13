我国支持格拉斯哥领导人 森林和土地使用宣言

新加坡支持“格拉斯哥领导人的森林和土地使用宣言”，重申我国会积极推动可持续发展，并保护遍布于城市中的自然生态。

100多个国家的领导人于本月1日在苏格兰格拉斯哥举行的第26届联合国气候变化大会上发表联合宣言，承诺在2030年停止砍伐森林，并注资保护和修复森林。

国家发展部昨天发文告说，国家发展部长李智陞宣布，新加坡支持格拉斯哥领导人的森林和土地使用宣言（Glasgow Leaders’Declaration on Forests and Land Use）。