我国支持格拉斯哥领导人 森林和土地使用宣言 订户 来自 / 联合早报 文 / 魏瑜嶙 发布 / 2021年11月13日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 新加坡支持“格拉斯哥领导人的森林和土地使用宣言”，重申我国会积极推动可持续发展，并保护遍布于城市中的自然生态。100多个国家的领导人于本月1日在苏格兰格拉斯哥举行的第26届联合国气候变化大会上发表联合宣言，承诺在2030年停止砍伐森林，并注资保护和修复森林。国家发展部昨天发文告说，国家发展部长李智陞宣布，新加坡支持格拉斯哥领导人的森林和土地使用宣言（Glasgow Leaders’Declaration on Forests and Land Use）。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 Glasgow Leaders’ Declaration on Forests and Land Use COP26 新加坡 第26届联合国气候变化大会 “网络公民”主编与投稿人 刑事诽谤罪成料下月判刑 赖怡伶丈夫王咏生等三人 涉交易未申报利益关系被控