滨海湾花园翠鸟湿地红树林 碳储存能力是热带森林四倍 订户 来自 / 联合早报 文 / 安诗一 摄影 / 谢智扬 发布 / 2021年11月13日 5:00 AM 近年来，滨海湾花园监测到的鸟类多达130余种，占新加坡可见鸟类的近三分之一。在我国可见的40种候鸟中，有16种会到访翠鸟湿地。图为此处较为常见的黄苇?（Yellow bittern）正在莲花池捕鱼。（谢智扬摄） 字体大小: 小 中 大 滨海湾花园翠鸟湿地昨日（11月12日）揭幕，为自然与鸟类摄影爱好者提供又一个观赏野生动植物的好去处。该景点种植了200棵红树林树种，可在碳储存方面对环保做出贡献。翠鸟湿地在滨海湾花园内滨海湾濒水步道（Waterfront Promenade）旁，毗邻沙爹湾（Satay By the Bay）食阁，这一位于市中心地带的自然保护区占地1万5000平方米，约有两个足球场大。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 滨海湾花园 国家发展部长 红树林 翠鸟湿地 走廊摆满花盆杂物 屋主称患肺癌 种植物为“新鲜氧气” 屋主不在家储藏室失火 40人急疏散 猫儿跳窗逃