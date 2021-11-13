滨海湾花园翠鸟湿地红树林 碳储存能力是热带森林四倍

滨海湾花园翠鸟湿地昨日（11月12日）揭幕，为自然与鸟类摄影爱好者提供又一个观赏野生动植物的好去处。该景点种植了200棵红树林树种，可在碳储存方面对环保做出贡献。

翠鸟湿地在滨海湾花园内滨海湾濒水步道（Waterfront Promenade）旁，毗邻沙爹湾（Satay By the Bay）食阁，这一位于市中心地带的自然保护区占地1万5000平方米，约有两个足球场大。