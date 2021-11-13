国家博物馆办特展 透过虚拟技术探索73古迹

为纪念我国《保存古迹法令》立法50周年，国家博物馆今天起至明年1月2日举办特展，通过与国家古迹有关的纪念品、艺术品及数码影像，让公众认识本地73座国家古迹。

名为“庆祝新加坡保存古迹与遗址金禧之旅”（PSM50：Celebrating the Golden Jubilee of Singapore's Preservation Journey）特展，分为纪念古迹、记录古迹、古迹数码化、古迹发烧友、重塑古迹，以及古迹艺术品六个展区，从各方面展示我国对保存古迹所做的努力。