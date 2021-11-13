国家博物馆办特展 透过虚拟技术探索73古迹 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月13日 5:00 AM 今天起在国家博物馆展出的“庆祝新加坡保存古迹与遗址金禧之旅”特展，一大特色是让公众透过虚拟实境技术，“参观”旧丹戎巴葛火车站。（邬福梁摄） 字体大小: 小 中 大 为纪念我国《保存古迹法令》立法50周年，国家博物馆今天起至明年1月2日举办特展，通过与国家古迹有关的纪念品、艺术品及数码影像，让公众认识本地73座国家古迹。名为“庆祝新加坡保存古迹与遗址金禧之旅”（PSM50：Celebrating the Golden Jubilee of Singapore's Preservation Journey）特展，分为纪念古迹、记录古迹、古迹数码化、古迹发烧友、重塑古迹，以及古迹艺术品六个展区，从各方面展示我国对保存古迹所做的努力。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 中风叔脑长瘤 坚持卖报自立 病假外出判监 前诊所女助理求上诉遭驳回