设围栏扫码 煮炒档望能经营五人堂食

在工业区营业的一家活海鲜煮炒档，将户外场地围起自设Safe Entry登记，希望能和餐馆一样经营五人堂食拼生意。

在1975年开业的泉记海鲜煮炒至今已有46年历史，老板林金祥分别在大巴窑和立达路下段开了海鲜煮炒档。

林金祥受访时无奈表示，因为疫情的关系，他的生意下降40%。“现在除了餐馆，咖啡店、小贩中心等仅限两人堂食，而我的海鲜煮炒客户群通常不会两人来吃，大家一般会多人来一起点菜。”

为了能够经营五人堂食的生意，他将位于立达路下段的摊位围了起来，自设Safe Entry，并安排员工在门口进行检查，只为了当局可以考虑让他们像餐馆一样被允许五人堂食。

“设在大巴窑的档口是在一家咖啡店内，所以没有办法。但我立达路下段的档口是在一个户外食堂，晚上整个食堂只有我一档营业，所以希望当局可以在晚间时段放宽我们的限制。”

他表示，立达路下段的分店是一个有户外桌椅的档口，场地非常大，他们桌椅之间的距离甚至可以摆成相隔两、三米来维持安全。此外，该食堂白天有上班族来用餐，因此他旁边的一些摊位通常会从早上7时经营到下午3时，但晚上便只有他独自一档经营。

“我觉得我们户外的空气条件、桌椅之间的距离，以及我们自设Safe Entry后只有一个入口方便工作人员检查，这样的安全措施不亚于餐馆，因此希望当局可以考虑允许打疫苗的同户五人来我们这里堂食。”

从11月10日起，除了小贩中心和咖啡店，其他餐饮场所允许同一户最多五人一起堂食，条件是须完成冠病疫苗接种。业者须检查食客接种状况及是否同住。

食品局回复

食品局发言人回复询问时表示，当局目前正专注于将同户5人同桌堂食的规则，扩展到小贩中心和咖啡店，让更多家庭能够一起用餐。

位于立达路下段的泉记海鲜是获食品局执照的食堂。目前，获食品局执照的餐饮场所只允许完成接种疫苗的公众进入场所用餐，人数最多为两人一组。

未接种疫苗或还未完成接种疫苗的公众只能外带食物。

拥有食品局执照的食堂主要位于工业区、学校或宿舍区。他们的主要是为工人和学生提供服务，但部分餐饮场所也为附近的居民提供服务。

完整报道，请翻阅2021年11月13日的《新明日报》。