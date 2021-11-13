屋主不在家储藏室失火 40人急疏散 猫儿跳窗逃

勿洛水池路组屋10楼发生火患，屋主不在家但储藏室不知何故失火，约40名居民紧急自行疏散。屋内宠物猫惊慌跳出窗口，困在高楼窗沿一小时，民防人员和屋主尝试救猫无果，猫咪最后由动物与兽医事务组人员救起。

这起火患发生在昨午（11月12日）3时05分许，地点是勿洛水池路第106座组屋10楼的一个单位。

记者昨晚走访现场，失火单位大门紧锁，空气中仍弥漫着烟味。

住在失火单位对面的陈先生（46岁，厨师）说，当他看到邻居厨房窗口冒出浓烟，马上查看邻居是否在家。“我敲门好几次但无人回应，只好致电民防部队求助。”

陈先生说，屋内住着一对母子，民防人员刚抵达时，外出的母亲也刚好到家，惊见家中失火后，立刻开门让民防人员入内灭火。

居民爱莎（42岁，补习老师）说，她闻到烧焦味后，跟着多名居民自行疏散到楼下。当大家都以为情况受到控制时，却惊见失火单位的褐色宠物猫战战兢兢站在窗口边，然后跳到窗沿上。

猫咪困在窗沿约一小时，居民都担心猫咪会不小心失足。“尽管民防人员和后来返家的男屋主不断叫它回来屋内，但它都一动不动，应该是被火势吓着了。”

动物与兽医事务组的人员随后到场，使用大网将猫咪救起。“我们这才松了一口气，还有人为这一幕欢呼拍掌。”

民防部队受询时表示，火患涉及10楼单位的储藏室，民防人员使用一支水枪灭火。约40居民在民防部队抵达前自行疏散。火患起因仍在调查中。

完整报道，请翻阅2021年11月13日的《联合晚报》。